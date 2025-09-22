clear sky
27°C
22.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЗНАТО КО СУДИ ЗВЕЗДИ ПРОТИВ СЕЛТИКА: Ово је тим арбитара који ће делити правду у среду на Маракани

22.09.2025. 10:30 10:31
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Румунски судија Раду Петреску биће главни арбитар на утакмици првог кола Лиге Европе између Црвене звезде и Селтика, саопштила је Европска фудбалска унија (УЕФА).

Помоћне судије биће такође из Румуније Раду Гингулак и Мирчеа Михаил Григориу, док је УЕФА за четвртог арбитра одредила Андреија Чивулетеа.

У ВАР соби биће Италијан Михаел Фабри и Марчел Бирсан из Румуније.

Меч између Црвене звезде и Селтика биће одигран у среду, 24. септембра од 21 час на стадиону Рајко Митић у Београду.

 

фк црвена звезда лига европе
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај