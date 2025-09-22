ПОЗНАТО КО СУДИ ЗВЕЗДИ ПРОТИВ СЕЛТИКА: Ово је тим арбитара који ће делити правду у среду на Маракани
22.09.2025. 10:30 10:31
Румунски судија Раду Петреску биће главни арбитар на утакмици првог кола Лиге Европе између Црвене звезде и Селтика, саопштила је Европска фудбалска унија (УЕФА).
Помоћне судије биће такође из Румуније Раду Гингулак и Мирчеа Михаил Григориу, док је УЕФА за четвртог арбитра одредила Андреија Чивулетеа.
У ВАР соби биће Италијан Михаел Фабри и Марчел Бирсан из Румуније.
Меч између Црвене звезде и Селтика биће одигран у среду, 24. септембра од 21 час на стадиону „Рајко Митић“ у Београду.