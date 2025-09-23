СИН ДЕЈАНА СТАНКОВИЋА НА ПИКСИЈЕВОМ СПИСКУ: Још једно ново име за дуеле у октобарским квалификацијама
23.09.2025. 17:26 17:32
Коментари (0)
Александар Станковић и Андреј Илић нова су имена на списку селектора Драгана Стојковића Пиксија за квалификационе утакмице у октобру против Албаније и Андоре.
До ових информација дошао је Спорт клуб.
Син Дејана Станковића сјајно игра за Бриж у Лиги шампиона и првенству Белгије, па је сасвим логично да му је место у „А“ репрезентацији Србије.
Андреј Илић игра за Унион Берлин као крило и центарфор, прошлог викенда је направио невероватан подвиг и у бундеслигашкој утакмици уписао четири асистенције за победу од 4:3 над Ајнтрахтом у Франкфурту.