ОТВОРЕНА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ЕВРОПСКОГ ПРОЈЕКТА RESTORE4LIFE Вања Петковић: Нови Сад у заштиту животне средине улаже највише у историји, ове године близу 3,5 милијарди динара
Чланица Градског већа за екологију, енергетску ефикасност и заштиту животне средине Вања Петковић отворила је дводневну радионицу у оквиру међународног пројекта Restore4Life – Рестурација влажних подручја као есенцијалних комплекса одрживости Дунавског басена (реф. бр. 101112736), која се одржава 23. и 24. септембра у Новом Саду.
Радионици је присуствовала и министарка заштите животне средине Сара Павков, као и бројни представници академске заједнице, стручњаци и партнери из земље и иностранства.
– Драго ми је што у нашем граду имамо прилику да будемо домаћини једном овако значајном пројекту. У име Града и Градске управе за заштиту животне средине желим свима добродошлицу. Као заинтересована страна пројекта Restore4Life, а посебно као носиоци титуле Града влажних станишта по Рамсарској конвенцији, поносни смо што кроз овакве активности можемо да покажемо колико су ова станишта важна за нашу заједницу. Посебна вредност ове радионице је у томе што се не бави само теоријом; учесници ће на терену радити на изградњи модела вештачког влажног станишта и тестирати мобилне апликације уз помоћ којих и грађани могу активно учествовати у заштити природе. Град Нови Сад у заштиту животне средине улаже највише у историји. Ове године смо определили близу 3,5 милијарди динара. Градимо нове паркове, планирамо наставак садње новог дрвећа, и унапређење заштите како влажних станишта уз Дунав, тако и дрвећа и зеленила у целом граду - рекла је Вања Петковић.
Присутнима се обратила и проф. др Душанка Цвијановић, координаторка пројекта Restore4Life за Природно-математички факултет у Новом Саду. Она је истакла важност повезивања науке, локалне управе и грађана у процесима обнове и очувања природе, као и улогу оваквих радионица у развоју практичних и иновативних решења.
Пројекат Restore4Life је део програма HORIZON EUROPE и реализује се у периоду 2023–2027. године. Водећи партнер је Универзитет у Букурешту, а у пројекту учествује 31 организација из више европских земаља.
Циљеви пројекта обухватају обнову влажних станишта и река у сливу Дунава, унапређење екосистемских услуга, развој плаво-зелене инфраструктуре, као и активно укључивање локалних заједница у доношење одлука. Посебан део пројекта је Restore4Life Wetland Reconstruction Accelerator – платформа за дугорочну рестаурацију ових подручја.