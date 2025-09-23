НОВИ САД ЈЕ ЈЕДАН ОД 74 ГРАДА НА СВЕТУ КОЈИ НОСИ ТИТУЛУ "ГРАД ВЛАЖНИХ ПОДРУЧЈА" Министарка Павков позвала на акцију обнове плавних станишта у сливу Дунава
Министарка заштите животне средине учествовала је данас на годишњем састанку пројекта Рестаурација влажних подручја као есенцијалних комплекса одрживости Дунавског басена, у Новом Саду, у Матици српској, најстаријој културној и научној институцији српског народа.
-Нови Сад је препознат као пример добре праксе у заштити влажних подручја и нa Рамсарској конвенцији у Зимбабвеу добио je престижну акредитацију „Град влажних подручја“, чиме је постао први град у овом делу Европе са тим звањем и један од свега 74 у свету. Управо у том духу реализује се овај пројекат и ако у оквиру њега покажемо исту посвећеност, одговорност и одлучност као до сада, заједно можемо дати значајан допринос успостављању нове плаво-зелене инфраструктуре, као и обнови влажних станишта и плавних подручја у сливу Дунава- рекла је Павков.
Министарка је нагласила да влажна подручја нестају три пута брже од шума, а више од 80% природних станишта је изгубљено, што јасно показује колико је хитна и неопходна наша посвећеност.
-Зато позивам све на акцију - да свако од нас, у својој професионалној и друштвеној улози, преузме део одговорности и допринесе заједничком циљу- поручила је Павков.