НОВИ САД ЈЕ ЈЕДАН ОД 74 ГРАДА НА СВЕТУ КОЈИ НОСИ ТИТУЛУ "ГРАД ВЛАЖНИХ ПОДРУЧЈА" Министарка Павков позвала на акцију обнове плавних станишта у сливу Дунава

23.09.2025. 11:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
sara pavkov
Фото: Screenshot Instagram ministarstvozzs/unsplash.com/Ilustracija

Министарка заштите животне средине учествовала је данас на годишњем састанку пројекта Рестаурација влажних подручја као есенцијалних комплекса одрживости Дунавског басена, у Новом Саду, у Матици српској, најстаријој културној и научној институцији српског народа.

-Нови Сад је препознат као пример добре праксе у заштити влажних подручја и нa Рамсарској конвенцији у Зимбабвеу добио je престижну акредитацију „Град влажних подручја", чиме је постао први град у овом делу Европе са тим звањем и један од свега 74 у свету. Управо у том духу реализује се овај пројекат и ако у оквиру њега покажемо исту посвећеност, одговорност и одлучност као до сада, заједно можемо дати значајан допринос успостављању нове плаво-зелене инфраструктуре, као и обнови влажних станишта и плавних подручја у сливу Дунава- рекла је Павков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Министарка је нагласила да влажна подручја нестају три пута брже од шума, а више од 80% природних станишта је изгубљено, што јасно показује колико је хитна и неопходна наша посвећеност.

-Зато позивам све на акцију - да свако од нас, у својој професионалној и друштвеној улози, преузме део одговорности и допринесе заједничком циљу- поручила је Павков.

Нови Сад
