У ОСТОЈИЋЕВУ ПРОСЛАВЉЕН ДАН ШКОЛЕ Свечана приредба на српском и мађарском језику ТРАДИЦИЈА ОД ДВА И ПО ВЕКА
23.09.2025. 10:43 10:58
Коментари (0)
У Остојићеву је поводом Дана основне школе ,,Др Тихомир Остојић,, одржана свечана приредба коју су осмислили ученици са својим наставницима.
Свечаности је, осим родитеља и осталих местана, присуствовала и председница општине Чока Стана Ђембер са сарадницима.
Основна школа "Др Тихомир Остојић" има традицију дугу готово два и по века, а настава се одвија на српском и мађарском језику.