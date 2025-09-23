few clouds
Нови Сад
У ОСТОЈИЋЕВУ ПРОСЛАВЉЕН ДАН ШКОЛЕ Свечана приредба на српском и мађарском језику ТРАДИЦИЈА ОД ДВА И ПО ВЕКА

23.09.2025. 10:43 10:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Принтскрин инстаграм / opstina_coka

У Остојићеву је поводом Дана основне школе ,,Др Тихомир Остојић,, одржана свечана приредба коју су осмислили ученици са својим наставницима.

Свечаности је, осим родитеља и осталих местана, присуствовала и председница општине Чока Стана Ђембер са сарадницима.

Основна школа "Др Тихомир Остојић" има традицију дугу готово два и по века, а настава се одвија на српском и мађарском језику.

школа Дан школе чока остојићево
Војводина Бачка
