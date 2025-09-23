ХИТНА ПОМОЋ САДА МОЖЕ И У НЕПРИСТУПАЧНЕ ДЕЛОВЕ ФРУШКЕ ГОРЕ Иришки дом здравља добио ново теренско возило
Становници иршке општине ускоро ће моћи да рачунају на бржу и доступнију хитну медицинску помоћ, захваљујући донацији специјализованог теренског возила Дому здравља Ириг.
Возило је обезбедила Општина Ириг, а свечана примопредаја одржана је у присуству председника општине Тихомира Стојаковића и директора Дома здравља др Небојше Ацина.
Како је том приликом истакнуто, ново возило представља значајан корак у решавању дугогодишњег проблема неприступачности појединих терена, посебно у зимским и отежаним временским условима.
– Са погоном на сва четири точка, високим клиренсом и одговарајућом снагом, возило је прилагођено управо за хитне медицинске интервенције у сеоским и планинским пределима. Тиме ће се значајно побољшати ефикасност службе хитне помоћи и омогућити бржа реакција у критичним ситуацијама – нагласили су званичници.
Опремљено савременом медицинском опремом, возило ће служити за транспорт пацијената и хитне интервенције на терену, чиме се унапређује квалитет здравствене заштите за све мештане, посебно оне у удаљеним и тешко приступачним крајевима општине.
Донацијом овог возила, Општина Ириг још једном показује опредељеност ка унапређењу локалне здравствене инфраструктуре и стварању једнаких услова за све грађане, без обзира на то где живе.