ВАТРОГАСНА БРИГАДА ДОБИЈА НОВО ВОЗИЛО Управа за комуналне после одабрала добављача
Новосадски ватрогасци би почетком наредне године требало да добију командно логистичко возило, с одговарајућом опремом, а Град ће за то издвојити готово 31 милион динара, с ПДВ-ом.
Управа за комуналне послове недавно је завршила поступак јавне набавке и за очекивати је да ускоро буде закључен уговор с добављачем - београдском фирмом „Гасоп”, која ће за око 150 дана морати да испоручи ново возило на адресу ватрогасне бригаде, Јована Суботића 11.
Из техничке спецификације објављене на Порталу јавних набавки може се приметити да је реч о комби возилу, које се састоји од товарно/транспортног дела и дела за, како је наведено, комуникационе послове, који су адаптирани и интегрисани.
„Командно логистичко ватрогасно возило по конструкцији и опремљености намењено је за допремање ватрогасне опреме у виду већег броја апарата за заштиту органа за дисање као и средстава спасавања у виду ваздушног јастука, те одела за рад у контаминираним срединама. Такође, део возила представља и мобилни командно-оперативни центар, чија је сврха лакше командовање и руковођење са лица места у случају сложених и већих интервенција”, објашњено је у тендерској документацији Градске управе за комуналне послове.
Добављач је у обавези да уз командно возило испоручи и опрему попут црева, ускочног јастука, комплете апарата за заштиту органа за дисање, спасилачке капуљаче, вреће за маске, ватрогасне рукавице, одело за заштиту од опасних и агресивних материја, термалну камеру, бетеријски рефлектор, агрегат и др.
Није згорег напоменути да је јавна набавка Управе за комуналне послове подељена у две партије, те да је осим командно логистичког возила била предвиђена и куповина малог доставног возила са опремом, процењене вредности 3,22 милиона динара, без ПДВ-а, али је једина пристигла понуда на тендер оцењена као неприхватљива.