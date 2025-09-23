few clouds
Нови Сад
РАДЕ СЕ КОЛОВОЗИ ОД ФУТОГА ДО ПЕТРОВАРАДИНА У Бегечу крећу припреме неимара за асфалтирање, у Кисачу се обележавају аутобуска стајалишта

23.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
радови
Фото: ЈКП "Пут" Нови Сад

У Бегечу су у току припремни радови за пресвлачење улице Ђуре Јакшића новим асфалтом, док је Дунавска улица јуче добила нови асфалтни слој.

Након асфалтирања, у обе улице биће уређене банкине. Истовремено се одвијају радови на асфалтирању улице Момчила Гаврића у
Петроварадину, као и крака Мајурске улице, где су радови у завршној фази. 

У Футогу у улици Браће Бошњак се тренутно изводе радови на уређењу банкина. У улици Максима Горког у Новом Саду раскопане површине се доводе у технички исправно стање, а у Руменачкој улици, као и на споју улица Ангела Влатковића и др Мике Стојаковића, изводе се радови на поправци саобраћајне површине.

Паралелно, у Кисачу се изводе радови на асфалтирању у улици Војвођанској од Словачке од Шафарикове, као и радови на обележавању и фарбању бус стајалишта. На раскрсницама Дечанске и Темеринског пута, као и Булевара Михајла Пупина са улицом Модене, завршени су радови на одржавању светлосне сигнализације. За ноћ су планирани радови обележавања и фарбања попречних ознака на раскрсницама Футошке и Браће Рибникар, као и на раскрсници Футошке и Цара Душана.

Током викенда, поправљени су коловози у улицама Жарка Јовића и Моше Пијаде у Каћу, Косте Нађа и Рељковићевој у Петроварадину, као и у Радничкој улици у Новом Саду.

Завршени су радови на асфалтирању дела Приморске улице као и поправка коловоза у улици Бајчи Жилинског.

радови петроварадин бегеч кисач
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
