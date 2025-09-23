СВЕТИ САВА ОБЕЛЕЖЕН У ВРБАСУ Свечана академија поводом 850 година од рођења првог српског архиепископа
ВРБАС: У Врбасу је одржана свечана академија поводом обележавања 850 година од рођења Светог Саве, у организацији Православне фондације и Савеза Срба из Црне Горе – Београд, уз сарадњу са општином Врбас и под покровитељством Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
Беседу о делу и значају Светог Саве одржао је Жељко Чуровић, председник Савеза Срба из Црне Горе, док је присутне поздравио и председник општине Врбас Милан Глушац.
Он је истакао да је Свети Сава „отац српске духовности, просветитељ и оснивач Српске православне цркве“, подсетивши да је његово Законоправило у Европи тог времена било испред свог доба, посебно у погледу заштите људских права.
У уметничком делу програма, по сценарију Жељка Чуровића и у режији Сање Јанчић, наступили су глумци Александар Дуњић и Марко Недељковић, певачи Душан Свилар и Милица Досковић, група „Расија“ и народни гуслар Саша Лакетић.