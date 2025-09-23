few clouds
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
СВЕТИ САВА ОБЕЛЕЖЕН У ВРБАСУ Свечана академија поводом 850 година од рођења првог српског архиепископа

23.09.2025. 15:00 15:11
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
sava
Фото: општина врбас

ВРБАС: У Врбасу је одржана свечана академија поводом обележавања 850 година од рођења Светог Саве, у организацији Православне фондације и Савеза Срба из Црне Горе – Београд, уз сарадњу са општином Врбас и под покровитељством Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Беседу о делу и значају Светог Саве одржао је Жељко Чуровић, председник Савеза Срба из Црне Горе, док је присутне поздравио и председник општине Врбас Милан Глушац.

Он је истакао да је Свети Сава „отац српске духовности, просветитељ и оснивач Српске православне цркве“, подсетивши да је његово Законоправило у Европи тог времена било испред свог доба, посебно у погледу заштите људских права.

У уметничком делу програма, по сценарију Жељка Чуровића и у режији Сање Јанчић, наступили су глумци Александар Дуњић и Марко Недељковић, певачи Душан Свилар и Милица Досковић, група „Расија“ и народни гуслар Саша Лакетић.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
