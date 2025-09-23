КРАЈ ЗА „ОРЛОВЕ“ НА СП: Потонули у тај-брејку и остали без четвртфинала, Иран преокретом до дуела с Чесима
Одбојкаши Србије остали су без четвртфинала Светског првенства на Филипинима.
„Орлови“ су након велике борбе изгубили од Ирана, који је преокренуо и славио у тај-брејку 3:2 (23:25, 25:19, 24:26, 25:22, 15:9).
У четвртфиналу ће Иранци играти против Чешке, која је била боља од Туниса 3:0.
Србија је први сет „преломила“ када је побегла на „плус пет“ (19:14), а одбила је налете ривала у завршници. Стали су сервис и напад наших на половини друге деонице па су Иранци то искористили за 1:1.
У великој борби у трећем сету, уз доста напетости на обе стране, наши су прокоцкали 20:15. Иран је режирао драму, стигао до 21:21, па 24:24, али је тада послао лопту у аут, а Стефановић асом донео 2:1. Били смо на корак од победе, али смо опет пали у агресивности. Иако смо ушли у егал завршницу Иран је био сигурнији и изборио је тај-брејк.
У одлучујућем сету Иран је доминирао, повео 10:5 и тако трасирао пут ка тријумфу.
Србија – Иран 2:3 (25:23, 19:25, 26:24, 22:25, 9:15)
ПАСАЈ СИТИ: Дворана „СМ Азијски мол“, гледалаца: 1000, судије: Сарикаја (Турска), Булангер (Белгија).
СРБИЈА: Кујунџић 11, Перић 8, Лубурић 14, Николић, Негић (либеро), В. Машуловић, Ивовић (либеро), Јововић 1, Гајовић, Н. Машуловић, Стефановић 7, Тодоровић, Брборић, Недељковић 13.
ИРАН: Хаџипур 23, Мортеза 23, Хагпараст 18, Јусеф 8, Садат 1, Данешдост, Хазрат (либеро), Порија 2, Есфандиар, А. Рамезани, Аршиа, Арман (либеро), Мохамед 10, Еиса.
Парови четвртфинала
Среда
Италија – Белгија (9.30)
Пољска – Турска (14)
Четвртак
САД – Бугарска (9.30)
Чешка – Иран (14)