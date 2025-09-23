few clouds
30°C
23.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1771
usd
99.8867
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КРАЈ ЗА „ОРЛОВЕ“ НА СП: Потонули у тај-брејку и остали без четвртфинала, Иран преокретом до дуела с Чесима

23.09.2025. 16:26 16:46
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИВБ

Одбојкаши Србије остали су без четвртфинала Светског првенства на Филипинима.

„Орлови“ су након велике борбе изгубили од Ирана, који је преокренуо и славио у тај-брејку 3:2 (23:25, 25:19, 24:26, 25:22, 15:9). 

У четвртфиналу ће Иранци играти против Чешке, која је била боља од Туниса 3:0. 

Србија је први сет „преломила“ када је побегла на „плус пет“ (19:14), а одбила је налете ривала у завршници. Стали су сервис и напад наших на половини друге деонице па су Иранци то искористили за 1:1. 

У великој борби у трећем сету, уз доста напетости на обе стране, наши су прокоцкали 20:15. Иран је режирао драму, стигао до 21:21, па 24:24, али је тада послао лопту у аут, а Стефановић асом донео 2:1. Били смо на корак од победе, али смо опет пали у агресивности. Иако смо ушли у егал завршницу Иран је био сигурнији и изборио је тај-брејк. 

У одлучујућем сету Иран је доминирао, повео 10:5 и тако трасирао пут ка тријумфу. 

Србија – Иран 2:3 (25:23, 19:25, 26:24, 22:25, 9:15) 

ПАСАЈ СИТИ: Дворана „СМ Азијски мол“, гледалаца: 1000, судије: Сарикаја (Турска), Булангер (Белгија). 

СРБИЈА: Кујунџић 11, Перић 8, Лубурић 14, Николић, Негић (либеро), В. Машуловић, Ивовић (либеро), Јововић 1, Гајовић, Н. Машуловић, Стефановић 7, Тодоровић, Брборић, Недељковић 13. 

ИРАН: Хаџипур 23, Мортеза 23, Хагпараст 18, Јусеф 8, Садат 1, Данешдост, Хазрат (либеро), Порија 2, Есфандиар, А. Рамезани, Аршиа, Арман (либеро), Мохамед 10, Еиса.

Парови четвртфинала 

Среда

Италија – Белгија (9.30) 

Пољска – Турска (14) 

Четвртак

САД – Бугарска (9.30) 

Чешка – Иран (14) 

сп у одбојци одбојкаши србије
Извор:
Дневник
Пише:
Кристина Бугарски
Спорт Одбојка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОДБОЈКАШИ СРБИЈЕ СПРЕМНИ ЗА ДУЕЛ СА ИРАНОМ – Стефан Негић: Да се реванширамо и прођемо у четвртфинале Светског првенства
спорт

ОДБОЈКАШИ СРБИЈЕ СПРЕМНИ ЗА ДУЕЛ СА ИРАНОМ – Стефан Негић: Да се реванширамо и прођемо у четвртфинале Светског првенства

22.09.2025. 14:22 16:09
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МАРКО ИВОВИЋ КАПИТЕН ОДБОЈКАША СРБИЈЕ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД БРАЗИЛОМ: " Једна ласта не чини пролеће…"
ivovic

МАРКО ИВОВИЋ КАПИТЕН ОДБОЈКАША СРБИЈЕ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД БРАЗИЛОМ: " Једна ласта не чини пролеће…"

18.09.2025. 20:10 20:13
Волим
0
Коментар
0
Сачувај