ОДБОЈКАШИ СРБИЈЕ СПРЕМНИ ЗА ДУЕЛ СА ИРАНОМ – Стефан Негић: Да се реванширамо и прођемо у четвртфинале Светског првенства
Одбојкаши Србије играће у уторак у 14 часова против Ирана у осмини финала Светског првенства на Филипинима.
Имали су „орлови“ четири дана да се одморе и сумирају утиске након групне фазе, а највише после велике победе у последњем дуелу против Бразила (3:0), којом су и оверили пролаз даље.
Пре „кариока“ екипа коју од ове сезоне предводи нови селектор Георге Крецу, била је боља од Кине, такође максималним резултатом, а једини пораз, у три сета, доживела је на почетку од Чешке. Нису тада наши пружили добру партију, али су успели да подигну ниво игре и поправе утисак.
– Имали смо времена да се одморимо, да радимо на стварима које треба да побољшамо и на физичкој припреми, што је веома важно. Тим је спреман за утакмицу – рекао је селектор Крецу.
Одбојкаши су добро тренирали током дана без утакмица, одрадили су и теретану и жељно ишчекују дуел за пласман у четвртфинале.
– Спремни смо за Иран. Једва чекамо да изађемо на терен и надамо се победи. Доживели смо пораз од Ирана ове сезоне у Лиги нација и то у Београду 1:3, па се надам да ћемо сада успети да се реванширамо – навео је либеро Србије Стефан Негић.
Иран се више помучио на путу до елиминационе фазе. Са другог места у групи дошао је на мегдан Србији, а уписао је две победе, над Тунисом (3:1) и Филипинима (3:2), а изгубио је од Египта (1:3).
У четвртфиналу је познато да ће у српском тренерском дербију играти Пољска Николе Грбића и Турска Слободана Ковача, као и Италија са Белгијом.
Осмина финала
Пољска – Канада 3:1
Турска – Холандија 3:1
Аргентина – Италија 0:3
Белгија – Финска 3:0
Бугарска – Португалија 3:0
САД – Словенија
Уторак
Тунис – Чешка (9.30)
Србија – Иран (14)