МАРКО ИВОВИЋ КАПИТЕН ОДБОЈКАША СРБИЈЕ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД БРАЗИЛОМ: " Једна ласта не чини пролеће…"
После велике победе Србије над Бразилом, којој се мало ко надао, огласио се и капитен одбојкашке репрезентације Србије Марко Ивовић.
Он је послао занимљиву поруку нацији, крајње несвакидашњу и искрену, али довољно јасну да тражи само једно – подршку.
"Једна ласта не чини пролеће… Данашња победа је победа појединаца, не система.. Једна мала чета која је остављена, релативно сама, је успела да тежим путем ‘преживи’ и пласира се у други круг Светског првенства! Нису нам велика очекивања, али жеља, вера и циљ, јесте. Добродошао је свако ко је ту да прати и подржи… Али то не би требало да се доводи у питање?! Мада, ако се погледамо у очи, да ли је то тако", упитао је Марко Ивовић и додао:
Јер момци који су оставили своје породице код куће, уз то жртвују слободно време и здравље, за нула динара, да ли је много да добију подршку од свог народа? Опростите, али заједно можемо више, ма колико то било, али је више. Надам се да ће неке нови дечаци доћи и правити још боље резултате… Јер нас, пар милиона, можемо да изнедримо још неку чету која може да обрадује своје ближње. Хвала и љубимо ближње своје… Толико ваљда можемо", закључио је Марко Ивовић.