clear sky
19°C
18.09.2025.
Нови Сад
eur
117.179
usd
99.3379
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) Погледајте како су ОДБОЈКАШИ СРБИЈЕ СЛАВИЛИ СЕНЗАЦИОНАЛНУ ПОБЕДУ: Тресе се аутобус и селектор Румун ударао у плафон

18.09.2025. 19:09 19:44
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо
Коментари (0)
srbija4
Фото: en.volleyballworld.com

Репрезентација Србије направила је велики успех елиминисавши Бразил, а ту победу је бурно прославила у аутобусу националног тима.

Велико славље у репрезентацији Србије после сензационалног успеха - победе против Бразила која је одмах послала кући светску силу тог спорта. Наши одбојкаши савладали су Јужнамериканце у четвртак у зору на Филипинима и то у три сета, а потом су драматичним расплетом у групи ушли у нокаут фазу као првопласирани.

Тако велики успех наши репрезентативци славили су у аутобусу ка хотелу, у којем су певали песму "Нешто ми говори да ти се не жури" од Стоје. Видео-снимак њиховог славља објављен је и на друштвеним мрежама Савеза, уз поруку: "Не жури нам се кући".

Лепо је видети репрезентативце Србије како славе и певају у аутобусу, а заједно са њима и селектора, Румуна Георгеа "Ђанија" Крецуа. Он је руком ударао ритам о кров аутобуса уз хит певачице Доне Арес "То ми није требало". Иако претпостављамо да није знао ту познату песму, то му ни на који начин није смањило уживање у једној од највећих победа у тренерској каријери.

 

 

 

одбојкаши србије славље светско првенство
Извор:
Мондо
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО, ВИДЕО) ФАНТАСТИЧНА ПОБЕДА СРБИЈЕ: Одбојкаши надиграли моћни Бразил за осмину финала Светског првенства

Најбоља партија „орлова" у последње време

спорт

(ФОТО, ВИДЕО) ФАНТАСТИЧНА ПОБЕДА СРБИЈЕ: Одбојкаши надиграли моћни Бразил за осмину финала Светског првенства

18.09.2025. 07:00 08:09
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДОСТА ЊИХ НИЈЕ ВЕРОВАЛО У НАС – Одбојкаши јасно поручили: Даћемо последњи атом снаге да Србија победи

Селектор Крецу нахвалио играче

спорт

ДОСТА ЊИХ НИЈЕ ВЕРОВАЛО У НАС – Одбојкаши јасно поручили: Даћемо последњи атом снаге да Србија победи

18.09.2025. 08:00 09:35
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО СУ „ОРЛОВИ” БАЦИЛИ НА КОЛЕНА ВЕЛИКИ БРАЗИЛ: Најбољи моменти дуела на СП (ВИДЕО)
спорт

ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО СУ „ОРЛОВИ” БАЦИЛИ НА КОЛЕНА ВЕЛИКИ БРАЗИЛ: Најбољи моменти дуела на СП (ВИДЕО)

18.09.2025. 07:30 08:08
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВЕЛИКА ШАНСА ЗА ПЛАВУ ЧЕТУ! Србија против Ирана у осмини финала Светског првенства АКО ПРОЂЕМО ЧЕКА НАС РИВАЛ ИЗ НАШЕ ГРУПЕ
Одбојкашки савез Србије

ВЕЛИКА ШАНСА ЗА ПЛАВУ ЧЕТУ! Србија против Ирана у осмини финала Светског првенства АКО ПРОЂЕМО ЧЕКА НАС РИВАЛ ИЗ НАШЕ ГРУПЕ

МАНИЛА: Одбојкаши Србије играће у осмини финала Светског првенства против Ирана, пошто су упркос максималној победи Чешке над Кином 3:0 окончали групну фазу као првопласирани у Групи Х.
18.09.2025. 16:58 18:05
Волим
0
Коментар
0
Сачувај