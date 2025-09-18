(ВИДЕО) Погледајте како су ОДБОЈКАШИ СРБИЈЕ СЛАВИЛИ СЕНЗАЦИОНАЛНУ ПОБЕДУ: Тресе се аутобус и селектор Румун ударао у плафон
Репрезентација Србије направила је велики успех елиминисавши Бразил, а ту победу је бурно прославила у аутобусу националног тима.
Велико славље у репрезентацији Србије после сензационалног успеха - победе против Бразила која је одмах послала кући светску силу тог спорта. Наши одбојкаши савладали су Јужнамериканце у четвртак у зору на Филипинима и то у три сета, а потом су драматичним расплетом у групи ушли у нокаут фазу као првопласирани.
Тако велики успех наши репрезентативци славили су у аутобусу ка хотелу, у којем су певали песму "Нешто ми говори да ти се не жури" од Стоје. Видео-снимак њиховог славља објављен је и на друштвеним мрежама Савеза, уз поруку: "Не жури нам се кући".
Лепо је видети репрезентативце Србије како славе и певају у аутобусу, а заједно са њима и селектора, Румуна Георгеа "Ђанија" Крецуа. Он је руком ударао ритам о кров аутобуса уз хит певачице Доне Арес "То ми није требало". Иако претпостављамо да није знао ту познату песму, то му ни на који начин није смањило уживање у једној од највећих победа у тренерској каријери.