ДОСТА ЊИХ НИЈЕ ВЕРОВАЛО У НАС – Одбојкаши јасно поручили: Даћемо последњи атом снаге да Србија победи
Одбојкаши Србије играће у осмини финала Светског првенства на Филипинима.
Наша селекција надиграла је Бразил 3:0 и иде у нокаут фазу, са скором од две победе, овом над „кариокама“ и Кином (3:0), након уводног пораза од Чешке (0:3).
– Честитао бих свим играчима и стручном штабу. Знамо сви колико смо радили и одрицали се целог лета и мислим да је ова победа заслуга за све то. Остаје жал за тим поразом од Чешке, јер нико није очекивао да ћемо да изгубимо 3:0, али све то иде у заборав. Победили смо Бразил, чекамо исход дуела Чешка – Кина. Захвалио бих се свим навијачима који су нас бодрили крај малих екрана јер знамо да је било 4 ујутру у Србији. Хвала им, знају да ћемо дати последњи атом снаге да Србија победи – рекао је примач сервиса Павле Перић.
Још један примач Миран Кујунџић истакао је да после првог дуела против Чешке није изгледало да ће Србија моћи овако да се врати.
– Знали смо да имамо то у нашим ногама и рукама, али ипак, када се крене тако као што смо ми почели шампионат, није лако извадити се из тога. Након Кине, спремили смо добро Бразил, ишли смо на све, или ништа, знали смо да нам „игра“ резултат 3:0 и 3:1, па и 3:2 у неким комбинацијама. Одиграли смо од почетка до краја стрпљиво, нисмо дали Бразилу практично ниједну шансу. Можемо да одахнемо, јер смо прошли даље. Доста је било стресно ових дана, доста њих није ни веровало у нас, али ми смо знали да можемо то да урадимо – поручио је Кујунџић.
Селектор Георге Крецу нагласио је да је против Бразила кључна ствар био тимски рад.
– Као и став, а посебно веровање у ово што смо радили и колико смо патили последњих неколико месеци. Нисмо причали о тим стварима и то смо радили у тишини. Имали су момци ту моћ у себи и требало је само да дође прави тренутак да је покажу, најпре против Кине, па сад Бразила. Било је тешко јер смо у првој утакмици имали први пут Кујунџић и Перић на терену у три сета после пет месеци и осетили смо мало да нам недостаје један или више тренинга. Али знао сам да ће поред вођства капитена Лубурића на терену и Марка Ивовића који је позитиван, све мотитивше и држи их повезане, све бити у реду и да ћемо приказати најбољу одбојку коју можемо. Сада је најважнији одмор, морамо да се смиримо, да обратимо пажњу на много детаља. Било је ово исцрпљујућих шест дана – рекао је Крецу.