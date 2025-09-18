Најбоља партија „орлова" у последње време
ФАНТАСТИЧНА ПОБЕДА СРБИЈЕ: Одбојкаши надиграли моћни Бразил за осмину финала Светског првенства
Одбојкаши Србије играће у осмини финала Светског првенства на Филипинима. Србија је у 3. колу Х групе, надиграла Бразил са максималних 3:0 (25:22, 25:20, 25:22).
Ако су против Кине одиграли фантастичну утакмицу, сениори Србије су сада одиграли најбољи меч не само на турниру, не чак ни ове сезоне, него у последњих неколико година.
Након пораза од Чешке мало ко је веровао да ће Србија успети да пронађе пут кроз групну фазу и избори се за пласман у осмину финала. Ипак, Георге Крецу и његови пулени веровали су у себе, знали су да поседују квалитет да се надмећу са свим ривалима у наставку, што кроз последње две утакмице и потврдили. А начин на који су у последњем мечу групне фазе изашли на крај са Бразилцима дуго ће се памтити!
Од старта меча била је приметна жеља сениора Србије за надигравањем са фаворизованим ривалом, што је утицало на то да гледамо праву резултатску клацкалицу. Међутим, конкретан налет изабраника Георгеа Крецуа виђен је при вођству Бразила од 11:10, када је Србија са три везана поена по први пут стекла осетнију предност (13:11; 17:15). Иако је Бразил пред саму завршницу успео да ухвати прикључак и поравна резултат (17:17), то није превише утицало на самопоуздање сениора Србије, који су у завршници успели да надмудре противника и са 25:22 стигну до уводног вођства.
Већ након првих неколико поена у другом сету било је приметно да почетна предност није понела Србију, већ јој је само дала додатно самопоуздање. У старту другог периода се углавном играло поен за поен, да би при резултату 7:7, екипа Георгеа Крецуа направила фантастичну серију од 5:1 и стекла значајну резултатску залиху. Наравно, у даљем току сета било је неопходно да Србија ту предност и сачува, а како је сет одмицао игра Србије бивала је све сигурнија. Поготово је то случај био са сервис линије и у блоку, уз стандардно добар напад који је красио сениоре Србије од почетка утакмице. Бразил се до краја није предавао, а чини се да је најближи резултатском прикључку био када је смањио заостатак на два поена (20:18), али је одговор Србије до краја био и више него убедљив, па је на семафору убрзо засијало 2:0 – 25:20.
И поред великих 2:0 и фантастичне игре која је довела сениоре до таквог резултата, многе екипе би и даље биле у грчу када се прекопута њих налази репрезентација као што је Бразил. Многе да, али то овог јутра случај није био са фантастичним сениорима Србије. Од првог поена наговестили су да им је једини циљ да крунишу фантастичну игру која их је красила у већем делу меча, а убрзо се испоставило да им је то и пошло за руком. И то потпуно заслужено. Као што је то био случај и у прва два сета, Павле Перић био је веома расположен у нападу, Јововић је фантастично разигравао Лубурића, али и блокере, а пријем су готово перфектно држали Негић и Кујунџић, уз већ поменутог Перића. Све то је само утицало да резултат из тренутка у тренутак расте, па је Србија након уводних 6:2, повела са 11:8 и 18:13, да би са 25:22 изборила пласман у осмину финала.
Србија чека да види која ће још екипа из њене групе Х проћи у нокаут фазу, а то ће се знати данас након дуела Чешка – Кина (15 часова). Ако Чеси са 3:0 победе Бразил не пролази даље, а ако преда један сет ривалу онда они остају празних руку.
Србија – Бразил 3:0 (25:22, 25:20, 25:22)
ПАСАЈ СИТИ: Дворана „СМ Азијски мол“, гледалаца: 1000, судије: Мокри (Словачка), Булангер (Белгија).
СРБИЈА: Кујунџић 10, Перић 15, Лубурић 19, Николић, Негић (либеро), В. Машуловић, Ивовић (либеро), Јововић 3, Гајовић, Н. Машуловић, Стефановић 7, Тодоровић, Брборић, Недељковић 3.
БРАЗИЛ: Алан 10, Јудсон 9, Флавио 7, Хонорато 5, Лукарели 6, Артур 5, Дарлан 4, Г. Матеус 1, Адриано, Б. Матеус, Фернандо, Маик (либеро), Бергман, Чизоба.