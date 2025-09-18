ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО СУ „ОРЛОВИ” БАЦИЛИ НА КОЛЕНА ВЕЛИКИ БРАЗИЛ: Најбољи моменти дуела на СП (ВИДЕО)
Одбојкаши Србије урадили су оно у шта је мало ко веровао – победили су Бразил на Светском првенству на Филипинима.
Максималним резултатом „орлови“ су надиграли „кариоке“ и обезбедили нокаут фазу, док ће Бразилци сада чекати исход последњег меча у групи Х између Чешке и Кине како би сазнали своју судбину.
Бразил је уписао две уводне победе, а поражен је само од наше екипе, која му је сада довела у питање опстанак на шампионату.
Одиграли су одбојкаши Србије најбољу утакмицу у последње време, доминирали су на терену, а како су стигли до великог тријумфа погледајте у прегледу најбољих тренутака дуела.