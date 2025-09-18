clear sky
ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО СУ „ОРЛОВИ” БАЦИЛИ НА КОЛЕНА ВЕЛИКИ БРАЗИЛ: Најбољи моменти дуела на СП (ВИДЕО)

Фото: ФИВБ

Одбојкаши Србије урадили су оно у шта је мало ко веровао – победили су Бразил на Светском првенству на Филипинима.

Максималним резултатом „орлови“ су надиграли „кариоке“ и обезбедили нокаут фазу, док ће Бразилци сада чекати исход последњег меча у групи Х између Чешке и Кине како би сазнали своју судбину. 

Бразил је уписао две уводне победе, а поражен је само од наше екипе, која му је сада довела у питање опстанак на шампионату. 

Одиграли су одбојкаши Србије најбољу утакмицу у последње време, доминирали су на терену, а како су стигли до великог тријумфа погледајте у прегледу најбољих тренутака дуела. 

