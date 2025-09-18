clear sky
ПЛИВАЧКИ КЛУБ ВОЈВОДИНА ПОЗИВА НОВЕ РЕКРЕАТИВЦЕ И ЉУБИТЕЉЕ ВОДЕ Базен отворен за све

18.09.2025. 08:20 08:25
Пише:
Јово Галић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
базен
Фото: архива Дневника

Пливање је један од најздравијих облика физичке активности - доступно свима, без обзира на узраст, кондицију или претходно спортско искуство.

Оно не само да јача цело тело, већ позитивно утиче на срце, плућа, метаболизам и психичко здравље. Редовно пливање помаже у регулисању телесне тежине, побољшава кардиореспираторну кондицију, смањује отпорност на инсулин и ублажава последице стреса.

Управо зато, све више Новосађана се одлучује да своје слободно време проведе у базену – не само ради здравља, већ и ради дружења, мотивације и личног напретка.

Пливачки клуб Војводина, са седиштем на Спенсу, позива све заинтересоване да се прикључе рекреативним тренинзима. Без обзира да ли сте некада пливали или тек почињете, у клубу вас очекује подршка, стручно вођење и атмосфера која мотивише.

У срцу Новог Сада, у просторијама клуба, свакодневно се одвија нешто више од тренинга – гради се заједница људи који су пливање изабрали као свој начин живота. Многи чланови већ након неколико месеци редовног рада прелазе са рекреативног на такмичарски ниво, што сведочи о квалитету програма и посвећености тренера.

Овом приликом, Пливачки клуб Војводина упућује позив бившим пливачима, рекреативцима и љубитељима воде да им се придруже. Без обзира на то да ли желе да пливају ради здравља, дружења или такмичења, врата клуба су отворена, кажу из клуба. Све информације о приступу, организацији и терминима можете да добијете у просторијама клуба на адреси Сутјеска 2, Спенс — преко пута базена.

Нови Сад
