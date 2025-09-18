clear sky
УСПЕШНА АКЦИЈА ДАРИЈА МИХАЉЕВИЋА Млади виртуоз на хармоници породилишту обезбедио ЦТГ апарат

18.09.2025. 08:32 08:34
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
дарио михаљевић
Фото: Приватна архива

Млади виртуоз на хармоници Дарио Михаљевић из Зрењанина успешно је окончао хуманитарну акцију и, заједно са својим суграђанима, обезбедио ЦТГ апарат за зрењанинско породилиште.

Дарио је недавно у Катедрали Светог Ивана Непомука у Зрењанину организовао донаторски солистички концерт „У ритму срца“ с племенитим циљем - како би се прикупила средства за куповину ЦТГ апарата за потребе зрењанинског породилишта, кључног медицинског уређаја за безбедно праћење трудноће и здравља још нерођених беба. 

Улаз на концерт је био слободан, а на самом догађају је постављена кутија за добровољне прилоге. Осим тога, сви заинтересовани су могли донирати средства и путем жиро рачуна који је наменски отворен за ову хуманитарну акцију.

-Желим да се захвалим својој породици, пријатељима, колегама, професорима, предузетницима и суграђанима, који су ме подржали у намери да урадимо једну лепу и племениту ствар за све будуће мајке и бебе нашег региона. А једно велико хвала предузећу „Медигала“ из Београда и Зорици Пртаин на изузетној сарадњи и неизмерној подршци – поручио је Михаљевић и додао да не можемо сви бити лекари, али да сви можемо помоћи и бити ослонац једни другима.

Дарио Михаљевић је рођен 2005. у Зрењанину. Своју прву хармонику добио је са четири године и од тада му је она доживотна љубав и нераздвојни друг. Нижу музичку, а затим и средњу музичку гимназију завршио је на два смера: музички извођач класичне музике - хармоника и дизајнер звука, оба са одличним успехом. Такође је носилац Вукове дипломе у Музичкој школи „Јосиф Маринковић“ у класи професора Бранислава Симића. Тренутно је један од најистакнутијих студената Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву, одсек хармоника, у класи Данијеле Газдић.

Дарио је освајач бројних престижних награда и признања на великим међународним и интернационалним такмичењима. Иза себе има безброј наступа на хуманитарним концертима и акцијама за помоћ првенствено деци.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
