УСПЕШНА АКЦИЈА ДАРИЈА МИХАЉЕВИЋА Млади виртуоз на хармоници породилишту обезбедио ЦТГ апарат
Млади виртуоз на хармоници Дарио Михаљевић из Зрењанина успешно је окончао хуманитарну акцију и, заједно са својим суграђанима, обезбедио ЦТГ апарат за зрењанинско породилиште.
Дарио је недавно у Катедрали Светог Ивана Непомука у Зрењанину организовао донаторски солистички концерт „У ритму срца“ с племенитим циљем - како би се прикупила средства за куповину ЦТГ апарата за потребе зрењанинског породилишта, кључног медицинског уређаја за безбедно праћење трудноће и здравља још нерођених беба.
Улаз на концерт је био слободан, а на самом догађају је постављена кутија за добровољне прилоге. Осим тога, сви заинтересовани су могли донирати средства и путем жиро рачуна који је наменски отворен за ову хуманитарну акцију.
-Желим да се захвалим својој породици, пријатељима, колегама, професорима, предузетницима и суграђанима, који су ме подржали у намери да урадимо једну лепу и племениту ствар за све будуће мајке и бебе нашег региона. А једно велико хвала предузећу „Медигала“ из Београда и Зорици Пртаин на изузетној сарадњи и неизмерној подршци – поручио је Михаљевић и додао да не можемо сви бити лекари, али да сви можемо помоћи и бити ослонац једни другима.
Дарио Михаљевић је рођен 2005. у Зрењанину. Своју прву хармонику добио је са четири године и од тада му је она доживотна љубав и нераздвојни друг. Нижу музичку, а затим и средњу музичку гимназију завршио је на два смера: музички извођач класичне музике - хармоника и дизајнер звука, оба са одличним успехом. Такође је носилац Вукове дипломе у Музичкој школи „Јосиф Маринковић“ у класи професора Бранислава Симића. Тренутно је један од најистакнутијих студената Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву, одсек хармоника, у класи Данијеле Газдић.
Дарио је освајач бројних престижних награда и признања на великим међународним и интернационалним такмичењима. Иза себе има безброј наступа на хуманитарним концертима и акцијама за помоћ првенствено деци.