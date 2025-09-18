few clouds
АСФАЛТ КАО ПИСТА! ПОЛА ВЕКА ЧЕКАЛИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПУТА Сада ниче нових 18,5 километара, радови су у пуном јеку

18.09.2025. 09:02 09:35
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
комбо
Фото: Покрајинска влада

У току су завршни радови на другој фази пројекта комплетне реконструкције пута Ада–Утрине, у оквиру којег је предвиђена обнова и модернизација саобраћајнице у дужини од око 18,5 километара.

Средства за реализацију друге фазе радова, у износу од 166 милиона динара, издвојена су ребалансом покрајинског буџета.
Путна деоница између Аде и Утрина изграђена је почетком 70-их година прошлог века и у протеклих више од 50 година није била озбиљније реконструисана. 

18,5 километара

ада
Фото: Покрајинска влада

Захваљујући финансијској подршци Покрајинске владе, преко Управе за капитална улагања АП Војводине, обезбеђена су средства за потпуну санацију коловоза, проширење пута, као и изградњу банкина и канала за одвођење атмосферских вода.

166 милиона динара

Завршетком пројекта биће омогућена значајно боља повезаност грађана општине Ада са околним насељима и општинама, као и са Суботицом и ауто-путем Е-75. Очекује се да модернизација ове саобраћајнице допринесе даљем развоју туризма и привредних активности у овом делу АП Војводине.

радови утрине
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
