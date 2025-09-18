АСФАЛТ КАО ПИСТА! ПОЛА ВЕКА ЧЕКАЛИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПУТА Сада ниче нових 18,5 километара, радови су у пуном јеку
У току су завршни радови на другој фази пројекта комплетне реконструкције пута Ада–Утрине, у оквиру којег је предвиђена обнова и модернизација саобраћајнице у дужини од око 18,5 километара.
Средства за реализацију друге фазе радова, у износу од 166 милиона динара, издвојена су ребалансом покрајинског буџета.
Путна деоница између Аде и Утрина изграђена је почетком 70-их година прошлог века и у протеклих више од 50 година није била озбиљније реконструисана.
Захваљујући финансијској подршци Покрајинске владе, преко Управе за капитална улагања АП Војводине, обезбеђена су средства за потпуну санацију коловоза, проширење пута, као и изградњу банкина и канала за одвођење атмосферских вода.
Завршетком пројекта биће омогућена значајно боља повезаност грађана општине Ада са околним насељима и општинама, као и са Суботицом и ауто-путем Е-75. Очекује се да модернизација ове саобраћајнице допринесе даљем развоју туризма и привредних активности у овом делу АП Војводине.