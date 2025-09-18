ВЕЛИКА ШАНСА ЗА ПЛАВУ ЧЕТУ! Србија против Ирана у осмини финала Светског првенства АКО ПРОЂЕМО ЧЕКА НАС РИВАЛ ИЗ НАШЕ ГРУПЕ

Чешка је лако победила Кину, по сетовима 26:24, 25:19, 25:18, али је остала друга на табели Групе Х иако је у првом колу декласирала Србију резултатом 3:0. Пресудио је поен количник, јер се на Светском првенству не гледа прво исход међусобног меча.

Максимална победа Чешке над Кином је довела до тога да Бразил буде елиминисан са Светског првенства као трећепласирани у Групи Х.

Одбојкаши Србије меч осмине финала Светског првенства против Ирана играју у уторак од 14 часова.

Србија и Иран ће одиграти последњи меч осмине финала, па ће пре тог меча бити познато седам четвртфиналиста. Победник меча Србија - Иран ће у четвртфиналу на бољег из двомеча Тунис - Чешка.

Нокаут фаза Светског првенства почиње у суботу.

Парови и сатница мечева осмине финала: Субота, 20. септембар: Турска - Холандија (9.30), Пољска - Канада (14); Недеља, 21. септембар: Аргентина - Италија (9.30), Белгија - Финска (14); Понедељак, 22. септембра: Бугарска - Португал (9.30), САД - Словенија (14); Уторак, 23. септембра: Тунис - Чешка (9.30), Србија - Иран (14).