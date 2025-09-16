scattered clouds
Нови Сад
ОВАКВУ СРБИЈУ СВИ ЖЕЛЕ – Крецу: Поштовање се заслужује на терену; Стефановић: Још увек смо у животу

16.09.2025. 17:52
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФИВБ

Одбојкаши Србије уписали су прву победу на Светском првенству на Филипинима.

Наши су савладали Кину 3:0, након пораза од Чешке истим резултатом и задржали су теоретске шансе за пласман у осмину финала. Преостаје им дуел с Бразилом у четвртак у 4 часа ујутру. 

– Још увек смо у животу. Одиграли смо добро против Кинеза. Скупили смо снаге након пораза од Чеха, где је лоша игра допринела да изгубимо максималним резултатом. Следи нам Бразил, спремићемо се максимално и идемо на победу, а колико је то реално видећемо – рекао је средњи блокер Србије Александар Стефановић. 

Селектор наше екипе Георге Крецу прокоментарисао је утакмицу. 

– Била је ово Србија какву сви код куће желе да имају. Надам се да ћемо корак по корак довести ову Србију у лепу позицију у којој ће поштовање поново бити око нас. За то морамо да радимо пуно, а и понекад да патимо. Поштовање можемо да заслужимо само на терену. Ако гледамо цео шампионат нико нема респекта ни према коме, сви играју, умиру на терену. Ако хоћеш нешто да постигнеш мораш да прикажеш све оно што си радио цело лето. Сада морамо да смиримо страсти након ове победе и да се припремимо за Бразил – рекао је Крецу. 

сп у одбојци одбојкаши србије
Извор:
Дневник
Пише:
Кристина Бугарски
Спорт Одбојка
