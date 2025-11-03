moderate rain
ОВОЛИКО ЗАРАЂУЈУ СРПСКИ ФУДБАЛЕРИ: Јовељић најплаћенији у МЛС лиги

03.11.2025. 16:25
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
спорт
Фото: Printscreen/Youtube/Major League Soccer

МЛС лига објавила зараде свих фудбалера у текућој сезони.

Као и сваке године америчка фудбалска МЛС лита објавила је плате фудбалера. 

У тој лиги тренутно игра девет српских фудбалера, а најплаћенији је Дејан Јовељић, првотимац Казнас ситија, који зарађује 3.000.000 долара годишње.

Следи његов саиграч Немања Радоја, који годишње инкасира 1.300.000 долара. Један од староседалаца у МЛС лиги је Ранко Веселиновић, који у Ванкуверу зарађује 670.000 долара годишње.

Следи Никола Петковић, који у Шарлоту зарађује 420.000 долара по сезони, одличан уговор добио је Матеја Ђорђевић у Остину (337.500 долара), Виктор Радојевић у Чикагу има 300.000 долара годишње, Јован Лукић у Филаделфији 285.000 долара, Страхиња Танасијевић у Њујорку 270.000 долара, а најмање зарађује голман Лос Анђелес Галаксија Новак Мићовић, 175.000 долара по сезони.

Логично, најплаћенији играч МЛС лиге је Лионел Меси, који у Интер Мајамију има годишњу зараду од скоро 18 милиона евра.

 

Спорт клуб

Спорт Фудбал
