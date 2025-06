(ВИДЕО) ЈОВЕЉИЋ ХИТ МЛС ЛИГЕ Дао гол у 96. минуту и престигао Месија, па се повредио

Идан Токломати, некда велика жеља управо Црвене звезде, постигао је погодак и тада се чинило да ће Шарлот рутниски славити у овој утакмици.

Домаћи тим је у трећем минуту надокнаде дошао до изједначења преко Мејсона Тоје, а онда је Дејан Јовељић одлучио да постане херој тима. Одлично је проценио ситуацију, сачекао лопту на другој стативи и убацио је у мрежу. При том подухвату је успео да се и повреди.

ARE YOU SERIOUS?!



Two @SportingKC goals in stoppage time! Have they just stolen all three points? 😮 pic.twitter.com/ahFh2U0ULQ

— Major League Soccer (@MLS) June 26, 2025