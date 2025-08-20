(ФОТО) ПОЖАР КОД ЖАБЉА Захваћен напуштени салаш ‘’Долина љубави’’
20.08.2025. 19:31 19:45
Пожар ниског растиња избио је у околини Жабља и убрзо се проширио на напуштени салаш познат под именом ‘’Долина љубави’’.
Како јавља инстаграм страница 193.rs, ватра је брзо захватила објекат и околину, али је брзом интервенцијом ватрогасаца спречено њено даље ширење.
На лице места изашли су припадници Ватрогасно-спасилачког одељења Жабљ, као и колеге из Ватрогасно-спасилачког батаљона Нови Сад. Подршку у гашењу пожара пружили су и добровољни ватрогасци из ДВД Госпођинци и ДВД Арадац, што је омогућило брже стављање ватре под контролу.
Захваљујући координисаној акцији свих екипа, пожар је локализован и спречена је већа материјална штета, а повређених није било.