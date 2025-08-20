few clouds
31°C
20.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ПОЖАР КОД ЖАБЉА Захваћен напуштени салаш ‘’Долина љубави’’

20.08.2025. 19:31 19:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Пожар ниског растиња избио је у околини Жабља и убрзо се проширио на напуштени салаш познат под именом ‘’Долина љубави’’.

Како јавља инстаграм страница 193.rs, ватра је брзо захватила објекат и околину, али је брзом интервенцијом ватрогасаца спречено њено даље ширење.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 193_ns (@193ns_rs)

На лице места изашли су припадници Ватрогасно-спасилачког одељења Жабљ, као и колеге из Ватрогасно-спасилачког батаљона Нови Сад. Подршку у гашењу пожара пружили су и добровољни ватрогасци из ДВД Госпођинци и ДВД Арадац, што је омогућило брже стављање ватре под контролу.

Захваљујући координисаној акцији свих екипа, пожар је локализован и спречена је већа материјална штета, а повређених није било.

пожар жабаљ салаш
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај