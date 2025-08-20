clear sky
ТРИ ВАЖНА ПРОЈЕКТА НА ПОДРУЧЈУ ВРШЦА Приоритет почетак санације дворца у Влајковцу

20.08.2025. 11:00 11:04
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
вршац
Фото: архива Дневника

Ми­ни­стар кул­ту­ре Ни­ко­ла Се­ла­ко­вић по­се­тио је Вр­шац и пот­пи­сао три уго­во­ра за фи­нан­си­ра­ње про­је­ка­та укуп­не вред­но­сти 19.552.000 ди­на­ра.

За­во­ду за за­шти­ту спо­ме­ни­ка кул­ту­ре у Пан­че­ву ко­ји је над­ле­жан за вр­шач­ко под­руч­је, не­ме­ње­но је ви­ше од 16 ми­ли­о­на ди­на­ра за пр­ву фа­зу са­на­ци­је двор­ца у се­лу Влај­ко­вац, док је Град­ском му­зе­ју Вр­шац обез­бе­ђе­но 2,8 ми­ли­о­на за фа­са­ду му­зеј­ске згра­де и  ар­хе­о­ло­шку про­спек­ци­ју ју­жне оба­ле Ве­ли­ког ри­та на по­те­зу Ба­нат­ски Кар­ло­вац-Пот­по­рањ-Влај­ко­вац. 

Ми­ни­стар Се­ла­ко­вић је уго­во­ре пот­пи­сао са ди­рек­тор­ком За­во­да за за­шти­ту спо­ме­ни­ка кул­ту­ре у Пан­че­ву Гро­зда­ном Ми­лен­ков и ди­рек­тор­ком Град­ског му­зе­ја Вр­шац Ива­ном Ра­ни­ми­ров. Под­се­тив­ши да је ово ми­ни­стар­ство ми­ну­лих го­ди­на фи­нан­си­ра­ло из­ра­ду тех­нич­ке до­ку­мен­та­ци­је, Се­ла­ко­вић је из­ра­зио за­до­вољ­ство што ове го­ди­не по­чи­ње ре­ви­та­ли­за­ци­ја двор­ца, пре­ле­пог објек­та, ко­ји ће, ка­ко је ре­као, на­ћи сво­ју одр­жи­ву на­ме­ну. 

вршац
Фото: Министарство културе

Дво­рац је у из­у­зет­но ло­шем ста­њу, пао је кров, па је пред­ви­ђе­но по­кри­ва­ње и ста­би­ли­за­ци­ја кон­струк­ци­је, а по­том ком­плет­на кон­зер­ва­ци­ја ра­ди спре­ча­ва­ње про­па­да­ња и мо­гућ­но­сти бу­ду­ћег ре­но­ви­ра­ња. Би­ће по­ста­вље­не пот­по­ре на зи­до­ви­ма где је по­треб­но. Дво­рац у Влај­ков­цу у сти­лу нео­кла­си­ци­зма по­ди­гао је 1859.  Ђор­ђе Мо­чи­о­ни, 1888. ње­го­ва ћер­ка Ге­ор­ги­на уда­је се за гро­фа Би­син­ген - Ни­пен­бург, по ко­јем се да­ље дво­рац на­зи­ва. 

Са гра­до­на­чел­ни­цом Дра­га­ном Ми­тро­вић ми­ни­стар је раз­го­ва­рао и о дру­гим про­јек­ти­ма у обла­сти кул­ту­ре зна­чај­ним за Вр­шац.

- Срп­ска кул­ту­ра, на­ро­чи­то но­вог до­ба, не­за­ми­сли­ва је без Гра­да Вр­шца. Не­за­ми­сли­ва је срп­ска по­зо­ри­шна сце­на без јед­ног фан­та­стич­ног Јо­ва­на Сте­ри­је По­по­ви­ћа, не­за­ми­сли­во је срп­ско сли­кар­ство без јед­ног фан­та­стич­ног Па­је Јо­ва­но­ви­ћа, али и срп­ска књи­жев­ност без Вас­ка По­пе. Све ово ква­ли­фи­ку­је да Вр­шац бу­де је­дан од кан­ди­да­та за на­ци­о­нал­ну пре­сто­ни­цу кул­ту­ре, али и да до­би­је спо­ме­ник кра­љу Пе­тру Пр­вом осло­бо­ди­о­цу, оно­ме ко је за­слу­жан, из­ме­ђу оста­лог, и за то што је Вр­шац да­нас у Ср­би­ји- по­ру­чио је Се­ла­ко­вић и до­дао да сви ти про­јек­ти Ми­ни­стар­ство кул­ту­ре мо­ти­ви­шу да још ви­ше бу­де парт­нер Гра­ду Вр­шцу и да по­ве­ћа­ва из­но­се сред­ста­ва ко­ји­ма уче­ству­је у фи­нан­си­ра­њу и у су­фи­нан­си­ра­њу про­је­ка­та у обла­сти кул­ту­ре.
 

Вршац култура
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Банат
