ПИЦИГЕН ЈЕ УЗБУДЉИВА ЛЕТЊА РАЗОНОДА КРАЈ ТИСЕ На Штранду у Кањижи одржан турнир у ножном тенису; Ево ко је био најбољи
20.08.2025. 10:20 10:31
Већ више деценија пициген је узбудљива летња разонода крај Тисе, посебно у Сенти и Кањижи, где се одржавају и турнири.
На кањишком Штранду надметале су се током шест дана 24 екипе у сениорској конкуренцији и 11 екипа узраста до 14 година.
У конкуренцији млађих победили су Абел Месарош и Силард Ердељи из Кањиже, који су у финалу били успешнији од Алекса Гуљаша и Виктора Поча из Сенте. Треће место припало је Мартину Фодору и Арону Бевизу из Сенте, а четврто Николи Билићу и Стефану Вучетићу из Кањиже.
Победнички пехар у сениорској конкуренцији припао је Игору Милановићу и Луки Недељкову из Сенте, који су у финалу победили Рудолфа Добоа и Далибора Црквењакова из Кањиже.