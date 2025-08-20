clear sky
ПИЦИГЕН ЈЕ УЗБУДЉИВА ЛЕТЊА РАЗОНОДА КРАЈ ТИСЕ На Штранду у Кањижи одржан турнир у ножном тенису; Ево ко је био најбољи

20.08.2025. 10:20 10:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник / М. Митровић
пициген
Фото: Дневник / М. Митровић

Већ више деценија пициген је узбудљива летња разонода крај Тисе, посебно у Сенти и Кањижи, где се одржавају и турнири.

На кањишком Штранду надметале су се током шест дана 24 екипе у сениорској конкуренцији и 11 екипа узраста до 14 година. 

У конкуренцији млађих победили су Абел Месарош и Силард Ердељи из Кањиже, који су у финалу били успешнији од Алекса Гуљаша и Виктора Поча из Сенте. Треће место припало је Мартину Фодору и Арону Бевизу из Сенте, а четврто Николи Билићу и Стефану Вучетићу из Кањиже. 

Победнички пехар у сениорској конкуренцији припао је Игору Милановићу и Луки Недељкову из Сенте, који су у финалу победили Рудолфа Добоа и Далибора Црквењакова из Кањиже. 
 

тиса кањижа тенис
Извор:
Дневник / М. Митровић
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
