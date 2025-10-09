overcast clouds
ОБРАДОВИЋ НАКОН ТРИЈУМФА: Много ствари морамо да поправимо; КОКОШКОВ: Нисмо постојали у првом полувремену

09.10.2025. 23:08 23:10
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
спорт
Фото: TANJUG/ JOVANA KULAŠEVIĆ/ nr

Кошаркаши Партизана победили су Ефес 93:87 у 3. колу Евролиге у Београдској арени.

На почетку су црно-бели имали и двоцифрену предност, а потом је ривал био разигранији и учинио утакмицу неизвеснијом, али није могао до преокрета. 

– Екипа је одиграла добру одбрану у првом полувремену, у другом је било проблема. То је Ефесу помогло да се врати. Честитам играчима и навијачима на сјајној подршци. Морамо да наставимо, почетак је сезоне. Много ствари морамо да поправимо – рекао је након утакмице тренер Партизана Жељко Обрадовић. 

Тренер Ефеса Игор Кокошков прокоментарисао је: 

– Нисмо постојали у првом полувремену, Партизан се "прошетао". У другом полувремену смо показали рекацију, све променили, али је тешко кад се јури из минуса. Било је тешко, али је на крају Партизан победио на свом терену. 

 

Б92

кк партизан Жељко Обрадовић игор кокошков
Спорт Кошарка
