ОБРАДОВИЋ НАКОН ТРИЈУМФА: Много ствари морамо да поправимо; КОКОШКОВ: Нисмо постојали у првом полувремену
Кошаркаши Партизана победили су Ефес 93:87 у 3. колу Евролиге у Београдској арени.
На почетку су црно-бели имали и двоцифрену предност, а потом је ривал био разигранији и учинио утакмицу неизвеснијом, али није могао до преокрета.
– Екипа је одиграла добру одбрану у првом полувремену, у другом је било проблема. То је Ефесу помогло да се врати. Честитам играчима и навијачима на сјајној подршци. Морамо да наставимо, почетак је сезоне. Много ствари морамо да поправимо – рекао је након утакмице тренер Партизана Жељко Обрадовић.
Тренер Ефеса Игор Кокошков прокоментарисао је:
– Нисмо постојали у првом полувремену, Партизан се "прошетао". У другом полувремену смо показали рекацију, све променили, али је тешко кад се јури из минуса. Било је тешко, али је на крају Партизан победио на свом терену.