ДАНИ ДУХОВНЕ КУЛТУРЕ РУСИЈЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА Хор Сретењског манастира певао на видиковцу
На завршници турнеје по Србији током које је наступио у Врању, Пироту, Алексинцу и Нишу Хор Сретењског манастира из Москве под диригентским руководством Андреја Полторухина одржао је синоћ на видиковцу у Сремским Карловцима концерт представивши сву ширину и лепоту руске музике у оквиру манифестације „Дани духовне културе Русије“ у Србији.
Хор је у склопу свог првог гостовања у Карловцима певао на празник Светог Сергија Радоњешког и на литургији у Саборној цркви коју су служили митрополит сремски Василије и митрополит кемеровско-прокопијевски Аристарх.
По речима председника карловачке општине Дражена Ђурђића на јучерашњој конференцији за новинаре, Сремски Карловци нису случајно место посете митрополита Аристарха, јер су они у својој дугој прошлости играли важну улогу у историји српског, али и руског народа.
- Култура, образовање и духовност поља су на којима су највише дали Руси шаљући нам прве штампарије, богослужбене књиге, предмете и професоре. Почетком 20. века Сремски Карловци отворили су врата руском народу и примили емигранте, Руску православну цркву, митрополита Антонија Храповицког и генерала Врангела са војском –рекао је Ђурђић нагласивши да је важно знати историјску генезу односа два народа како би било јасно колико је важно да наставе да развијају добре односе.
Карловачка богословија и Кузбаска богословија која се налази се у оквиру граница Кемеровске области успоставуиле су сарадњу захваљујући митрополиту Аристарху који је пре нешто више од годину дана био у Карловцима и уверио се у историјски значај и тарајње Карловачке богословије.
По његовим речима, представници обе цркве придају велики значај образовању омладине.
- Током првог сусрета са ректором Карловачке богословије размотрили смо перспективу међусобне сарадње и договорили да ћемо о томе разговоре наставити са митрополитом сремским Василијем што се и догодило. На дан када наша црква прославња Сергија Радоњешког сусрео сам се са митрополитом Василијем и служио архијерејску литургију. Надамо се да ће се везе између духовних школа развијати и даље учвршћивати. За нас има велики значај ова сарадања са братским школама Српске православне цркве – рекао је митрополит Аристарх.
Боравак руског хора у Карловцима завршава се данас када ће у Карловачкој богословији бити одржана хорска радионица.