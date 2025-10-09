overcast clouds
У КЦ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ Предавање о словачкој прози

09.10.2025. 11:22 11:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Promo

Културни центар Војводине „Милош Црњански“ вечерас у 18 часова отвара серијал предавања посвећен женским гласовима савремене словачке прозе.

У организацији Културног центра Војводине „Милош Црњанскиˮ, данас у 18 сати, у просторијама Културног центра Војводине „Милош Црњанскиˮ (Војводе Путника 2) биће одржано прво предавање у оквиру серијала предавања на тему „Женски гласови савремене словачке прозе – три генерацијеˮ.

Предавања ће одржати др Зденка Валент Белић.

Културни центар Војводине “Милош Црњански“ предавање
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
