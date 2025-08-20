scattered clouds
РАДОВИ НА АУТО-ПУТЕВИМА У ВОЈВОДИНИ ШРЕУСМЕРАВАЈУ САОБРАЋАЈ Возаче очекују затварања трака и измењен режим саобраћаја

20.08.2025. 19:51 20:20
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Јавно предузеће „Путеви Србије“ саопштило је да ће наредних дана на више деоница ауто-путева у Војводини бити извођени радови, због чега ће саобраћај бити успорен и преусмераван.

На ауто-путу Е-75, између петље Бешка и петље Стара Пазова, у оба смера изводе се радови на поправци оштећене сигурносне ограде. Радови ће трајати од 20. до 22. августа 2025. године, током дневних часова. У зони радова, у зависности од динамике, за саобраћај ће бити затворена претицајна или зауставна трака, па ће возила бити преусмеравана на преостале траке.

На ауто-путу Е-70, на деоници Рума – Добановци, у оба смера трају радови на кошењу банкине и путног појаса. Саобраћај се одвија уз повремено затварање зауставне траке у дужини до пет километара, а радови ће трајати до 28. августа.

Такође, на ауто-путу Е-75, на делу између петље Нови Сад север и петље Сириг, у оба смера важи измењен режим саобраћаја због рехабилитације коловоза. Радови ће трајати до 1. октобра 2025. године, а у зони радова обезбеђене су по две саобраћајне траке за сваки смер, како ка Новом Саду, тако и ка Суботици.

Из „Путева Србије“ апелују на возаче да буду опрезни, поштују саобраћајну сигнализацију и прилагоде брзину условима на путу.

радови на путу јп путеви србије
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина
