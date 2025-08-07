ПАСАЖ КРОЗ НИКОЛАЈЕВСКУ ПОРТУ ЗАТВОРЕН ДО ПОНЕДЕЉКА Постављање капије под надзором Завода за заштиту споменика културе
НОВИ САД: Пасаж кроз Николајевску порту неће бити проходан ка излазу на Трг Марије Трандафил од јутарњих часова у петак 8. августа до понедељка 11. августа, због постављања и стабилизације капије, која је израђена и монтирана под надзором Завода за заштиту споменика културе града Новог Сада, саопштила је управа Николајевске цркве.
Како се наводи у саопштењу, од понедељка ће ова страна бити поново проходна за пешаке и бициклисте.
Моторни саобраћај кроз порту ће бити забрањен као и до сада, па управа цркве моли суграђане да поштују саобраћајну сигнализацију и да не користе пешачку зону порте и школског дворишта за моторни саобраћај и паркирање на зеленој површини.
Сва возила која су непрописно паркирана на зеленој површини и дуж стазе која повезује две капије морају се уклонити пре радова, наводи се у саопштењу.