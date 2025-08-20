ПРОСЛАВА ДАНА ГРАДА ЗА ПАМЋЕЊЕ Суботички симфонијски оркестар припрема спектакуларангала концерт за 1. септембар
Суботички симфонијски оркестар припрема незабораван музички догађај поводом Дана градаСуботица 1.септембра.
Гала концерт заказан је за недељу, 31. августа, са почетком у 21 сат на главном градском тргу.
Под ведрим небом, публика ће имати прилику да ужива у врхунским оперским аријама из дела бесмртних композитора. На репертоару су дела Вердија, Пучинија, Росинија и других мајстораоперске уметности, која ће извести реномирани солисти уз пратњу оркестра.
Посебно место у програму заузимају дела композитора који су значајно утицали на развој оперске традиције, што обећава музички доживљај који ће се дуго памтити.
Наступ ће улепшати Жељко Лучић, светски познати баритон који је стекао славу на најпознатијим оперским сценама света. Између својих бројних ангажмана, овај кратко време проводи уСуботици, где ће публици поклонити изузетно вече испуњено годинама искуства и сезонамапроведеним у престижним оперским кућама. Уз њега ће наступити и Ана Алексић Шајрер, сопрано кристалног гласа, чији ће наступ додатнообогатити програм вечери.
“Кад се на једном месту нађу оркестар са дугом традицијом и врхунски уметници и солисти, резултат је музички догађај који са нестрпљењем очекујемо“, истиче се у најави концерта.
Оркестар и солисти ће, под вођством диригента, створити атмосферу достојну највећих концертних позорница, чинећи од главног градског трга у Суботици праву оперску сцену под отворенимнебом.
“Гала концерт је поклон свима нама, он је прилика да заједно славимо уметност и наш град. Увремену када нам је потребно више лепоте и склада, Суботички симфонијски оркестар и његови гости доносе управо то – музику која инспирише, повезује и надахњује“, изјавио је Милош Николић,уметнички директор Суботичког симфонијског оркестра.
Концерт представља савршен спој традиције и савремености, где ће се оперска класика сусрести са духом модерне целебрације Дана града.
С. И.