ПРАЗНИКА МАЂАРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У СРБИЈИ Градоначелник Мићин присуствовао обележавању Дана Светог Иштван

20.08.2025. 20:24 20:30
Град Нови Сад

Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин присуствовао је вечерас свечаној академији поводом Дана Светог Иштвана, националног празника мађарске заједнице у Србији, одржаној у Новосадском позоришту.

У саопштењу из кабинета Мићина наводи се да је он упутио честитке припадницима мађарске националне мањине и истакао важност заједништва, међусобног поштовања и равноправности свих народа који живе у нашем граду и широм Србије.

Мићин је такође истакао и да су односи Србије и Мађарске на историјском максимуму, захваљујући снажним везама и сарадњи које негују председник Србије Александар Вучић и премијер Мађарске Виктор Орбан, те да су потписани бројни споразуми, а да узајамна подршка две државе данас представља чврст темељ за будућност.

Фото: Град Нови Сад

"Нови Сад је и данас, као кроз своју историју, град различитости. Равноправност српског народа и свих националних мањина које овде живе једно је од наших најдубљих опредељења. Верујем да ћемо и у годинама које долазе заједно чувати мир, заједништво и оно што је највредније у нашем друштву, а то је међусобно поштовање", поручио је Мићин.

Свечаности су присуствовали амбасадор Мађарске у Србији Јожеф Мађар, представница Европског парламента Анамарија Вичек, председник Скупштине АП Војводине Балинт Јухас, председник Националног савета мађарске националне мањине Арпад Фремонд, потпредседница Покрајинске владе Сандра Божић, председник Савеза војвођанских Мађара Балинт Пастор, представници Владе Србије и други.

 

Нови Сад
