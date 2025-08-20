Искључења струје за четвртак, 21. август
20.08.2025. 16:30 16:32
Због одржавања мреже, струју у четвртак неће имати:
НОВИ САД: Јеврејска 19 – 33, 24, 26, 36, 38; Васе Пелагића 7, 11, 13, 14 од 08:30 до 09:30
Беле Њиве 5А – 11 од 09:30 до 11:30
Ђорђа Марковића Кодера 8, 10; Вука Караџића 4 – 8 од 11:00 до12:30
РУМЕНКА: Омладниска, Карађорђева, Светосавска 1 – 33, 2 – 20; Фрушкогорска 13 – 19; Бачка 2; Светозара Марковића 2; Ади Ендреа 1 – 19; Др. Младена Стојановића Ослобођења 19 – 21; Доситеја Обрадовића 99 – 155, 102 – 136; Nova 10 од 08:15 до 14:00
СРЕМСКА КАМЕНИЦА: Јелене Лозанић, Љубана Једнака, Бранислава Букурова 44 08:45 до 11:30