(ВИДЕО) ЗАВРШЕНА ЦРВЕНО-БЕЛА ПРИЧА НАЈТРОФЕНИЈЕГ ЗВЕЗДИНОГ КОШАРКАША Црвена звезда се опростила од Бранка Лазића
Кошаркашки клуб Црвена звезда огласила се јавности поводом статуса досадашњег капитена Бранка Лазића, те су објавили како он од наредне сезоне неће бити играч црвено-белих.
Звезда је направила велики низ промена, довели су велики број играча, али одлучили и да направе реконструкцију, те за Лазића није било места и наредне сезоне.
Саопштење Звезде преносимо у целости:
- Бранко Лазић је симбол Звездиног успона, рекордер, играч који је оставио на терену неизбрисив траг у годинама у којима се наш клуб враћао на врх – победама и трофејима!
У склопу промена које су спроведене у првом тиму током летњег прелазног рока, црвено-бели дрес у такмичарској сезони 2025-2026 неће задужити досадашњи капитен Бранко Лазић.
Бранко Лазић је пуних четрнаест сезона носио дрес Црвене звезде и за то време оборио је многе рекорде везане за црвено-беле: постао кошаркаш са највише одиграних утакмица 838, рекордер је и по броју одиграних европских мечева 290, као и рекордер по броју освојених трофеја у дресу Црвене звезде – чак 25 (7 титула у АБА лиги, 8 титула првака Србије, 9 трофеја Куп Радивој Кораћ и један Суперкуп АБА лиге).
Поштујући Бранкову жељу да настави са играчком каријером, КК Црвена звезда Меридианбет, председник Жељко Дрчелић, комплетан менаџмент као и сви запослени у клубу овим путем желе нашем Бранку много здравља и среће у наставку каријере, врата Црвене звезде су му заувек широм отворена!