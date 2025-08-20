clear sky
(ВИДЕО) ЗАВРШЕНА ЦРВЕНО-БЕЛА ПРИЧА НАЈТРОФЕНИЈЕГ ЗВЕЗДИНОГ КОШАРКАША Црвена звезда се опростила од Бранка Лазића

20.08.2025. 17:07 17:22
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
laza kapiten
Фото: KK Crvena zvezda

Кошаркашки клуб Црвена звезда огласила се јавности поводом статуса досадашњег капитена Бранка Лазића, те су објавили како он од наредне сезоне неће бити играч црвено-белих.

Звезда је направила велики низ промена, довели су велики број играча, али одлучили и да направе реконструкцију, те за Лазића није било места и наредне сезоне.

Саопштење Звезде преносимо у целости:

- Бранко Лазић је симбол Звездиног успона, рекордер, играч који је оставио на терену неизбрисив траг у годинама у којима се наш клуб враћао на врх – победама и трофејима!

У склопу промена које су спроведене у првом тиму током летњег прелазног рока, црвено-бели дрес у такмичарској сезони 2025-2026 неће задужити досадашњи капитен Бранко Лазић.

Бранко Лазић је пуних четрнаест сезона носио дрес Црвене звезде и за то време оборио је многе рекорде везане за црвено-беле: постао кошаркаш са највише одиграних утакмица 838, рекордер је и по броју одиграних европских мечева 290, као и рекордер по броју освојених трофеја у дресу Црвене звезде – чак 25 (7 титула у АБА лиги, 8 титула првака Србије, 9 трофеја Куп Радивој Кораћ и један Суперкуп АБА лиге).

Поштујући Бранкову жељу да настави са играчком каријером, КК Црвена звезда Меридианбет, председник Жељко Дрчелић, комплетан менаџмент као и сви запослени у клубу овим путем желе нашем Бранку много здравља и среће у наставку каријере, врата Црвене звезде су му заувек широм отворена!

бранко лазић кк црвена звезда раскид уговора
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
