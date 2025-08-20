„ОРЛОВИМА“ СЕТ ПРОТИВ ОЛИМПИЈСКОГ ПРВАКА: Француска славила у Кану, у четвртак реприза
Одбојкаши Србије изгубили су од Француске 3:1 (25:19, 25:15, 26:28, 25:17) у пријатељској утакмици у Кану.
„Орлови“ су одиграли прву од две пријатељске утакмице против двоструког актуелног олимпијског првака, у оквиру припрема за СП 2025.
Француска је у „Палати победе“ победила после 109 минута игре.
Србија и Француска ће други пријатељски меч (затвореног типа, без присуства гледалаца) одиграти у четвртак од 17.00 часова.
Сениори Србије ће се из Француске враћају у петак, 22. августа.
Србија ће, у оквиру припрема за СП учествовати и на традиционалном међународном турниру „Меморијал Вагнера“ у Кракову од 29. до 31. августа.
СП 2025. у конкуренцији одбојкаша одиграће се од 12. до 28. септембра у Кезон Ситију и Пасај Ситију, предграђима Маниле, на Филипинима.
Србија ће играти у Х групи са Бразилом, Чешком и Кином у Манили.