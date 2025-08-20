АНГЕЛИНА ТОПИЋ ШЕСТА У ДИЈАМАНТСКОЈ ЛИГИ: Лоши услови у Лозани спутали скакачице увис
20.08.2025. 22:50 22:52
Српска атлетичарка Ангелина Топић освојила је шесто место у скоку увис на митингу Дијамантске лиге у Лозани.
По јакој киши Топићева је прескочила "само" 1,86 метара, а потом три пута рушила лествицу на 1,91.
Победу су на крају са прескочених 1,91 поделиле Кристина Хонсел из Немачке, Никола Олислегерс из Аустралије и Марија Зодзик из Пољске.
Све су обарале 1,94 по три пута.
Колико су услови били тешки показује и чињеница да је светска рекордерка и актуелна олимпијска, светска и европска шампионка света Јарослава Махучих из Украјине одсутала након обарања на 1,81 и 1,86 метара не желећи да ризикује повреду.