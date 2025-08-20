light rain
25°C
20.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АНГЕЛИНА ТОПИЋ ШЕСТА У ДИЈАМАНТСКОЈ ЛИГИ: Лоши услови у Лозани спутали скакачице увис

20.08.2025. 22:50 22:52
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: Европска атлетика

Српска атлетичарка Ангелина Топић освојила је шесто место у скоку увис на митингу Дијамантске лиге у Лозани.

По јакој киши Топићева је прескочила "само" 1,86 метара, а потом три пута рушила лествицу на 1,91.

Победу су на крају са прескочених 1,91 поделиле Кристина Хонсел из Немачке, Никола Олислегерс из Аустралије и Марија Зодзик из Пољске.

Све су обарале 1,94 по три пута.

Колико су услови били тешки показује и чињеница да је светска рекордерка и актуелна олимпијска, светска и европска шампионка света Јарослава Махучих из Украјине одсутала након обарања на 1,81 и 1,86 метара не желећи да ризикује повреду.

ангелина топић атлетика
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај