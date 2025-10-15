(ФОТО) ДЕЛЕГАЦИЈА ПЕКИНГА ПОСЕТИЛА НОВИ САД Јача се сарадња у свим областима! Вучинић: Ово је наставак дугогодишњег пријатељства и челичних односа између Србије и Кине
Делегација Пекинга посетила је данас Нови Сад и са градоначелником Жарком Мићином и председником Скупштине Града Дином Вучинић одржало конструктиван састанак.
-Заједно са градоначелником Жарком Мићином, данас смо у Градској кући угостили и одржали састанак са делегацијом Града Пекинга из Народне Републике Кине, коју је предводио заменик градоначелника Ван Ксијан- написала је на свом Инстаграму Вучинић.
Она је нагласила да посета представља наставак дугогодишњег пријатељства и челичних односа између Србије и Кине, које су учврстили председници Александар Вучић и Си Ђинпинг.
-Током разговора у Градској кући разматране су могућности за сарадњу Новог Сада и Пекинга у областима урбаног развоја, трговине, комуналне инфраструктуре и заштите животне средине. Посебна пажња посвећена је размени искустава у управљању отпадним водама, пречишћавању ваздуха и развоју „паметних градова“. Посета делегације Пекинга представља још један корак у јачању међународне сарадње и повезивања нашег града са светским метрополама, уз заједничку визију развоја, иновација и пријатељских односа- стоји на Инстаграму председнице Скупштине Града Новог Сада.