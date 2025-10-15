overcast clouds
12°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КАКО СРБИЈА МОЖЕ ДО БАРАЖА ЗА МУНДИЈАЛ? Калкулације за преостале две утакмице „орлова“

15.10.2025. 10:48 10:51
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб/Бранко Спасојевић
Коментари (0)
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Фудбалери Србије победили су у уторак увече Андору у гостима (3:1) у квалификацијама за Светско првенство 2026. године.

„Орлови“ су три дана раније изгубили у Лесковцу од Албаније (0:1) и тако практично испустили пласман у бараж за одлазак на Мундијал. 

Нада, међутим, још постоји. Енглеска је као прва из групе К отишла на СП у САД, Канаду и Мексико 2026, а остаје борба за друго место које води у бараж за СП. 

Шансе нашој селекцији нису велике, али постоје. 

Србији је преостало да у новембру одигра против Енглеске у гостима, а потом у Лесковцу са Летонијом. 

Албанци ће прво у госте Андори, а потом ће последњи дуел одиграти код куће против растерећених Енглеза.

У случају истог бодовног учинка, одлучиваће гол разлика. Албанци тренутно имају три гола вишка.

Албанију две победе чувају на другом месту и воде у бараж. Србију такође, под условом да ривал освоји највише четири бода.

Кључна утакмица, у плану без изненађења, могла би да буде Андора – Албанија. И у случају ремија, или победе домаћина, шансе Србије поново би биле велике. Репрезентација Андоре побеђивала је раније Албанију, додуше, у пријатељским утакмицама. Претпоследња у Тирани, током квалификација за ЕП, завршена је без победника (2:2).

Спорт клуб

фудбалска репрезентација србије мундијал 2026 фудбал
Извор:
Спорт клуб/Бранко Спасојевић
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЋ НЕ ГУБИ НАДУ: "Били смо у сличној ситуацији са Португалијом, зашто не бисмо опет?"
mitrovic

АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЋ НЕ ГУБИ НАДУ: "Били смо у сличној ситуацији са Португалијом, зашто не бисмо опет?"

14.10.2025. 23:14 23:17
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗОРАН БАТА МИРКОВИЋ ПОСЛЕ СЛАВЉА НАД АНДОРОМ: Победа је била под морањем и то смо учинили, удахнули смо свеж ваздух
mirkovic

ЗОРАН БАТА МИРКОВИЋ ПОСЛЕ СЛАВЉА НАД АНДОРОМ: Победа је била под морањем и то смо учинили, удахнули смо свеж ваздух

14.10.2025. 23:07 23:10
Волим
0
Коментар
0
Сачувај