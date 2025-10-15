КАКО СРБИЈА МОЖЕ ДО БАРАЖА ЗА МУНДИЈАЛ? Калкулације за преостале две утакмице „орлова“
Фудбалери Србије победили су у уторак увече Андору у гостима (3:1) у квалификацијама за Светско првенство 2026. године.
„Орлови“ су три дана раније изгубили у Лесковцу од Албаније (0:1) и тако практично испустили пласман у бараж за одлазак на Мундијал.
Нада, међутим, још постоји. Енглеска је као прва из групе К отишла на СП у САД, Канаду и Мексико 2026, а остаје борба за друго место које води у бараж за СП.
Шансе нашој селекцији нису велике, али постоје.
Србији је преостало да у новембру одигра против Енглеске у гостима, а потом у Лесковцу са Летонијом.
Албанци ће прво у госте Андори, а потом ће последњи дуел одиграти код куће против растерећених Енглеза.
У случају истог бодовног учинка, одлучиваће гол разлика. Албанци тренутно имају три гола вишка.
Албанију две победе чувају на другом месту и воде у бараж. Србију такође, под условом да ривал освоји највише четири бода.
Кључна утакмица, у плану без изненађења, могла би да буде Андора – Албанија. И у случају ремија, или победе домаћина, шансе Србије поново би биле велике. Репрезентација Андоре побеђивала је раније Албанију, додуше, у пријатељским утакмицама. Претпоследња у Тирани, током квалификација за ЕП, завршена је без победника (2:2).