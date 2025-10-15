ДУБАИ ГРАДИ НЕШТО ПОСЕБНО: Големац остаје на клупи до 2028. године
15.10.2025. 11:37 11:39
Коментари (0)
Тренер кошаркаша Дубаија Јурица Големац продужио је уговор до 2028. године, саопштио је клуб из Уједињених Арапских Емирата.
Големац (48) је тренер Дубаија од 2024. године, а са овим клубом је прошле сезоне стигао до полуфинала плеј-офа регионалне АБА лиге.
Кошаркаши Дубаија ове сезоне по први пут у историји играју у Евролиги, а у прва четири кола су забележили по две победе и пораза.
– Веома сам захвалан клубу на поверењу које су ми указали. Мотивисан сам да наставим да растем са Дубаијем. Овде градимо нешто посебнои - тим који се такмичи на највишем нивоу чини наше навијаче сваким даном поносним – рекао је Големац, пренео је клуб.
Кошаркаши Дубаија ће у среду од 18 часова на свом терену дочекати Барселону у петом колу Евролиге.