overcast clouds
14°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДУБАИ ГРАДИ НЕШТО ПОСЕБНО: Големац остаје на клупи до 2028. године

15.10.2025. 11:37 11:39
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ABA liga/Dubai basketball

Тренер кошаркаша Дубаија Јурица Големац продужио је уговор до 2028. године, саопштио је клуб из Уједињених Арапских Емирата.

Големац (48) је тренер Дубаија од 2024. године, а са овим клубом је прошле сезоне стигао до полуфинала плеј-офа регионалне АБА лиге.

Кошаркаши Дубаија ове сезоне по први пут у историји играју у Евролиги, а у прва четири кола су забележили по две победе и пораза.

– Веома сам захвалан клубу на поверењу које су ми указали. Мотивисан сам да наставим да растем са Дубаијем. Овде градимо нешто посебнои - тим који се такмичи на највишем нивоу чини наше навијаче сваким даном поносним – рекао је Големац, пренео је клуб.

Кошаркаши Дубаија ће у среду од 18 часова на свом терену дочекати Барселону у петом колу Евролиге.

кк дубаи кошарка АБА лига
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФИЛИП ПЕТРУШЕВ О СВОМ ПРЕЛАСКУ У ДУБАИ: "Иди тамо где те желе"
petrusev

ФИЛИП ПЕТРУШЕВ О СВОМ ПРЕЛАСКУ У ДУБАИ: "Иди тамо где те желе"

10.10.2025. 17:26 17:39
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КОШАРКАШИ ПАРТИЗАНА ПОРАЖЕНИ ОД ДУБАИЈА НА СТАРТУ ЕВРОЛИГЕ: Црно-бели и даље неуиграни

Лоше издање екипе Жељка Обрадовића

спорт

КОШАРКАШИ ПАРТИЗАНА ПОРАЖЕНИ ОД ДУБАИЈА НА СТАРТУ ЕВРОЛИГЕ: Црно-бели и даље неуиграни

30.09.2025. 19:59 20:04
Волим
0
Коментар
0
Сачувај