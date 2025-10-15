overcast clouds
Искључења струје за четвртак, 16. октобар

15.10.2025. 12:32 13:03
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: pixabay.com

Због одржавања мреже, струју у четвртак неће имати:

НОВИ САД:  Улица: Бул. С. Јовановића 16/1, 16/2, 18-32; Тодора Јовановића Тозе 1-19, 6-14; С. Новаковића 1-17; Радомира Радујкова Раше 3-7; Предшколска установа и аутоперионица Делфин од 08:30 до 10:30

Данила Киша А 36-38,42, 27,29,31-41; Гогољева; Ласла Гала; Браће Рибникар 11-13 од 09:00 до 10:00

ЧЕНЕЈ: Део Ченеја до Аеродрома; Фирме: Мешаона, Агропром и ПД Матица од 12:00 до 14:00

ФРУШКА ГОРА: Потез Ердељ од 08:30 до 11:30

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Део улица: Карловачког мира и Сремска од 08:15 до 14:00

ФУТОГ: Део улица: Н. Димић, М. Јеласића, Грмечка и З. Челара од 08:00 до 14:00

Нови Сад Сервисне информације
