Искључења струје за четвртак, 16. октобар
15.10.2025. 12:32 13:03
Због одржавања мреже, струју у четвртак неће имати:
НОВИ САД: Улица: Бул. С. Јовановића 16/1, 16/2, 18-32; Тодора Јовановића Тозе 1-19, 6-14; С. Новаковића 1-17; Радомира Радујкова Раше 3-7; Предшколска установа и аутоперионица Делфин од 08:30 до 10:30
Данила Киша А 36-38,42, 27,29,31-41; Гогољева; Ласла Гала; Браће Рибникар 11-13 од 09:00 до 10:00
ЧЕНЕЈ: Део Ченеја до Аеродрома; Фирме: Мешаона, Агропром и ПД Матица од 12:00 до 14:00
ФРУШКА ГОРА: Потез Ердељ од 08:30 до 11:30
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Део улица: Карловачког мира и Сремска од 08:15 до 14:00
ФУТОГ: Део улица: Н. Димић, М. Јеласића, Грмечка и З. Челара од 08:00 до 14:00