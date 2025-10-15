64. БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА „КРОЗ СРБИЈУ“: Свечано отварање у четвртак у Шиду, Србија 12 година чека ловор
Свечаним отварањем, у четвртак, у центру Шида, почиње традиционална међународна бициклистичка трка „Кроз Србију“, 64. по реду.
На стази од безмало 500 километара, подељених у три етапе, за новчане и пригодне награде, али и за бодове Светске бициклистичке асоцијације (УЦИ) такмичиће се 120 бициклиста, сврстаних у 20 екипа из Европе, Азије, Африке и Америке.
На списку „српског тура“, захваљујући могућностима освајања „олимпијских поена“, нашли су се и моћне екипе попут италијанских професионалних тимова Вини Фантини и Грањано, затим Скилс Долчини из Велике Британије, швајцарски ЦЛН, мађарски Јунајтед шипинг, тимови из Румуније, Грчке, Алжира, па све до Индонезије. На мегдану ће бити и репрезентације земаља некадашње нам заједничке државе.
Уз великане на два точка, учеснике престижних трка на свим светским меридијанима, у каравану ће се наћи и тим српских такмичара које предводи олимпијац Огњен Илић, али и два тима ЦЦН Металац из Краљева и београдска Црвена звезда.
– На победу српског возача на нашој трци чекамо од 2013. године, када је тријумфовао Иван Стевић. Ове године, уз наше такмичаре у националном тиму и у наша два квалитетна клуба, возиће и прослављени српски интернационалци који возе за италијанске и мађарске екипе Душан Рајовић, Вељко Стојнић, Ђорђе Ђурић и Михајло Столић. Неће им бити лако у квалитетној конкуренцији, али верујемо у наше возаче, надамо се и великој подршци публике дуж трасе и у градовима где су циљеви етапа – рекао је председник Бициклистичког савеза Србије Душан Гојић, који је заједно са сарадницима предузео све како би и 64. издање трке „Кроз Србију“ било на нивоу традиције, установљене 1939. године, под покровитељством династије Карађорђевића, а обновљене 1960. године.
ЕТАПЕ
У петак, 17. октобра, првог такмичарског дана на програму су две полуетапе: преподневна, од Парка природе Мали Босут (10 сати) до Врдника (око 12) и послеподневна, од Засавице (15) до Новог Сада, где се око 17 часова очекује циљ прве етапе.
У суботу, 18. октобра је друга етапа од Зрењанина (12) до Пожаревца 15.30), а трећа од Јагодине (12) до коначног циља у Крушевцу (14.45) је у недељу, 19. октобра.