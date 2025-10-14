overcast clouds
СПЕКТАКЛ НА ДРУМУ  - 64. Међународна Трка кроз Србију

14.10.2025. 16:02 16:04
trka kroz srbiju
Фото: БСС

У центру Шида 16. октобра, дефиле учесника и свечана церемонија отварања 64. Међународне бициклистичке Трке кроз Србију, најавиће прави спектакл на друмовима, надметање за вредне трофеје и награде, али и бодове за Светску (УЦИ) ранг листу, на основу које се добијају "улазнице" за Олимпијске игре.

Улог је велики, баш као и конкуренција, јер ће се на овогодишњем "Српском Туру" појавити веома јаке екипе и изузетни такмичари. На српске друмове долазе моћни италијански професионални тим "Солушн тек Вини Фантини" и екипа "Грањано", " Скилс Долчини" из Велике Британије, швајцарски "ЦЛН", мађарски "Тим Јунајтед шипинг", тимови из Румуније, Грчке, Алжира, па чак и из Индонезије. На мегдану ће бити и репрезентација Црне Горе, БИХ...

Њима ће се супроставити репрезентација Србије коју ће предводити Олимпијац Огњен Илић, али и два тима ЦЦН Металац из Краљева и београдска Црвена звезда.

- На победу неког нашег возача на нашој највећој бициклистичкој трци чекамо од 2013. када је тријумфовао Иван Стевић. Ове године поред возача у нашој репрезентацији и у клубовима имаћемо и наше прослављене интернационалце који возе за италијанску и мађарску екипу Душана Рајовића, Вељка Стојића, Ђорђа Ђурића, Михајла Столића. Неће бити лако победити у оваквој конкуренцији али сви верујемо у наше возаче и надамо се и великој подршци публике дуж трасе и у градовима где су циљеви етапа - каже председник Бициклистичког савеза Србије Душан Гојић који је заједно са својим сарадницима учинио све да и 64. Трка кроз Србију буде надметање за памћење.

После свечаног отварања у Шиду, у четвртак 16. октобра крећу надметања, па се 17. октобра вози прва етапа која има две полу етапе. Прво се пре подне, вози 1а етапа од Парка природе Мали Босут до Врдника, а затим поподне 1б полуетапа од Засавице до Новог Сада. Друга етапа на програму је 18. октобра од Зрењанина до Пожаревца, а 19. октобра се трећом етапом од Јагодине до Крушевца завршава 64. Међународна бициклистичка Трка кроз Србију.

трка кроз србију бициклизам
