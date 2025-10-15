ЂОКОВИЋ ОДУШЕВИО ЗВЕЗДИНОГ ИГРАЧА: Нвора се показао пред најбољим тенисером света
15.10.2025. 13:19 13:23
Кошаркаши Црвене звезде победили су у уторак Жалгирис у Београдској арени у Евролиги.
На дебију Саше Обрадовића на клупи црвено-белих, подршку екипи пружио је и најбољи тенисер света Новак Ђоковић.
Звездин играч Џордан Нвора био је одушевљен што је имао прилику да се покаже пред освајачем 24 гренд слем титуле.
– Ово је страва – написао је Нвора на друштвеним мрежама у одговор на објаву о Новаковом присуству у Београдској арени.
Нигеријац је био најефикаснији у Звезди са 24 поена, седам скокова и три асистенције.
This is litttt 🔥🔥🔥 https://t.co/j2FI6qpidp
— Jordan Nwora (@JordanNwora) October 14, 2025