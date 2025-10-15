overcast clouds
15°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЂОКОВИЋ ОДУШЕВИО ЗВЕЗДИНОГ ИГРАЧА: Нвора се показао пред најбољим тенисером света

15.10.2025. 13:19 13:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: АБА лига ј.т.д./Драгана Стјепановић

Кошаркаши Црвене звезде победили су у уторак Жалгирис у Београдској арени у Евролиги.

На дебију Саше Обрадовића на клупи црвено-белих, подршку екипи пружио је и најбољи тенисер света Новак Ђоковић

Звездин играч Џордан Нвора био је одушевљен што је имао прилику да се покаже пред освајачем 24 гренд слем титуле. 

– Ово је страва – написао је Нвора на друштвеним мрежама у одговор на објаву о Новаковом присуству у Београдској арени.

Нигеријац је био најефикаснији у Звезди са 24 поена, седам скокова и три асистенције.

Новак Ђоковић кк црвена звезда кошарка
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО, ВИДЕО) ЦЕЛА ХАЛА УСТАЛА ДА ПОЗДРАВИ ОБРАДОВИЋА: Саша једва је обуздао емоције, НОЛЕ БОДРИ ЦРВЕНО-БЕЛЕ
delije

(ФОТО, ВИДЕО) ЦЕЛА ХАЛА УСТАЛА ДА ПОЗДРАВИ ОБРАДОВИЋА: Саша једва је обуздао емоције, НОЛЕ БОДРИ ЦРВЕНО-БЕЛЕ

14.10.2025. 20:06 20:51
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОВРАТАК ОБРАДОВИЋА ИСПРАЋЕН ПОБЕДОМ КОШАРКАША ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ Пао и "непобедиви" Жалгирис (ВИДЕО)
kk crvena zvezda

ПОВРАТАК ОБРАДОВИЋА ИСПРАЋЕН ПОБЕДОМ КОШАРКАША ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ Пао и "непобедиви" Жалгирис (ВИДЕО)

14.10.2025. 22:03 22:14
Волим
0
Коментар
0
Сачувај