ПОСЛЕ ПОБЕДЕ ЕЛИМИНАЦИЈА: Крај за Олгу у дублу у Осаки
Српска тенисерка Олга Даниловић и Жаклин Кристијан из Румуније нису успеле да се пласирају у полуфинале ВТА турнира у Осаки у конкуренцији дублова.
Даниловић и Кристијан су у четвртфиналу поражене од Украјинке Нађе Киченок и Макото Ниномије из Јапана 7:5, 5:7, 10:6. Меч је трајао један сат и 36 минута.
Киченок и Ниномија ће у полуфиналу играти против победница меча Тејлор Таунзенд (САД)/Кристина Младеновић (Француска) - Ешлин Кругер (САД)/Елена-Габријела Русе (Румунија).
Олга Даниловић је раније данас изборила пласман у четвртфинале турнира у Осаки у сингл конкуренцији, пошто је победила Американку Ешлин Кругер 6:4, 6:4.
Српска тенисерка ће у петак у четвртфиналу играти против против победнице меча између Белгијанке Елиз Мертенс и Чехиње Терезе Валентове.
ВТА турнир у Осаки игра се за наградни фонд од 275.094 долара.