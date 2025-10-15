overcast clouds
14°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОСЛЕ ПОБЕДЕ ЕЛИМИНАЦИЈА: Крај за Олгу у дублу у Осаки

15.10.2025. 13:03 13:05
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Eurosport Tennis

Српска тенисерка Олга Даниловић и Жаклин Кристијан из Румуније нису успеле да се пласирају у полуфинале ВТА турнира у Осаки у конкуренцији дублова.

Даниловић и Кристијан су у четвртфиналу поражене од Украјинке Нађе Киченок и Макото Ниномије из Јапана 7:5, 5:7, 10:6. Меч је трајао један сат и 36 минута.

Киченок и Ниномија ће у полуфиналу играти против победница меча Тејлор Таунзенд (САД)/Кристина Младеновић (Француска) - Ешлин Кругер (САД)/Елена-Габријела Русе (Румунија).

Олга Даниловић је раније данас изборила пласман у четвртфинале турнира у Осаки у сингл конкуренцији, пошто је победила Американку Ешлин Кругер 6:4, 6:4.

Српска тенисерка ће у петак у четвртфиналу играти против против победнице меча између Белгијанке Елиз Мертенс и Чехиње Терезе Валентове.

ВТА турнир у Осаки игра се за наградни фонд од 275.094 долара.

олга даниловић тенис
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај