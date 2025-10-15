НОВИ САД И ЛАРНАКА НА КОРАК ДО ПРИЈАТЕЉСКЕ САРАДЊЕ Партнерство у култури, туризму, спорту и технологији
Комисија за међуградску сарадњу у земљи и иностранству на данашњој седници утврдила је Предлог одлуке о успостављању сарадње између Града Новог Сада и Града Ларнака, Република Кипар.
Овом иницијативом, како је наведено у Предлогу, успоставља се партнерство засновано на обострано израженом интересу за унапређење пријатељских односа и узајамне сарадње два града. Сарадња ће бити развијана у областима културе, привреде, туризма, образовања, спорта, информационих технологија, као и у другим секторима од заједничког интереса.
Предвиђено је да градоначелници два града потпишу Споразум, који ће бити саставни део одлуке, чиме ће формално бити озваничено партнерство.
Град Ларнака, трећи по величини град на Кипру са више од 90.000 становника, познат је по међународном аеродрому, као и као образовни, здравствени, туристички и културни центар региона. Историја Ларнаке сеже више од 10.000 година, што град чини једним од најстаријих на Кипру.
Предлог одлуке о успостављању сарадње биће упућен Скупштини Града Новог Сада на разматрање, након чега би партнерство са Ларнаком требало да буде званично потврђено.