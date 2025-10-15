БЕСПЛАТНО НА „КАРАЂОРЂЕ“: Војводина позива навијаче на дуел с Крагујевчанима
15.10.2025. 11:28 11:30
Фудбалски клуб Војводина игра у суботу у 18 часова на „Карађорђу“ против Радничког 1923.
Након двонедељне паузе, Војводина дочекује Крагујевчане, а управа клуба одлучила је да улаз на овај меч буде слободан.
– Фудбалски клуб Војводина позива своје навијаче да у што већем броју подрже наше момке у суботу у мечу 12. кола Моцарт Бет Супер лиге Србије против екипе Радничког 1923. ФК Војводина верује да уз подршку са трибина може до важне победе у наставку борбе за врх табеле. Војводинаши, видимо се у суботу од 18 часова да подржимо нашу „стару даму“. Ми смо једно, то је наша снага – наводи се на сајту ФК Војводина.
