БЕСПЛАТНО НА „КАРАЂОРЂЕ“: Војводина позива навијаче на дуел с Крагујевчанима

15.10.2025. 11:28 11:30
Фудбалски клуб Војводина игра у суботу у 18 часова на „Карађорђу“ против Радничког 1923.

Након двонедељне паузе, Војводина дочекује Крагујевчане, а управа клуба одлучила је да улаз на овај меч буде слободан.

– Фудбалски клуб Војводина позива своје навијаче да у што већем броју подрже наше момке у суботу у мечу 12. кола Моцарт Бет Супер лиге Србије против екипе Радничког 1923. ФК Војводина верује да уз подршку са трибина може до важне победе у наставку борбе за врх табеле. Војводинаши, видимо се у суботу од 18 часова да подржимо нашу „стару даму“. Ми смо једно, то је наша снага – наводи се на сајту ФК Војводина. 

Вошин кутак фк војводина суперлига фудбал
Спорт Фудбал
