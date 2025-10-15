НОВОСАДСКИ СИСТЕМ ПЛАЋАЊА ПАРКИНГА ПРЕУЗИМАЈУ И ДРУГИ ГРАДОВИ Наплата СМС-ом и у Крагујевцу

Новосадски СМС систем наплате и контроле паркирања примењиваће се и у Крагујевцу, будући да је потписан уговор између два јавно-комунална предузећа - „Паркинг сервис” и „Шумадија”.

„Паркинг сервис” једно је од ретких градских предузећа које пружа услуге и ван Новог Сада. Возачи на исти начин плаћају паркирање у 38 градова у нашој земљи, а СМС систем наплате примењује се у Књажевцу, Сенти, Сомбору, Шиду, Врњачкој Бањи, Димитровграду, Зајечару, Пожаревцу, Бору, Бачкој Паланци, Ужицу, Јагодини, Пожеги...

Директор ЈКП „Паркинг сервис” Стеван Лугоња и извршна директорица сектора „Паркинг” ЈКП „Шумадија” из Крагујевца Гордана Тодоровић договорили су модалитете и начине сарадње примене новосадског СМС начина наплате и контроле паркирања и у том граду.

У јакој конкуренцији приватних предузећа, „Паркинг сервис” успева да квалитетом примене СМС система побеђује на тендерима широм Србије. Говорећи о систему наплате паркирања Лугоња каже да то не подразумева само продају софтвера, већ и комплетну бригу о организацији паркинг простора у појединим градовима, зонирање, прикупљање потребне документације, обуку радника и одржавање система.

- То су све добри разлози због којих се многи опредељују баш за „Паркинг сервис” из Новог Сада приликом организовања паркирања у својим срединама - објашњава директор тог предузећа Стеван Лугоња. - ИТ служба „Паркинг сервиса”, од самог увођења плаћања паркинга путем СМС-а, стално ради на усавршавању система наплате, као и контроле плаћања паркинга, како би олакшала и поједноставила наплату грађанима и корисницима услуга, као и саму контролу наплате, како би била бржа и ефикаснија, што олакшава посао и радницима који раде на овим пословима. Све оно што „Паркинг сервис” ради, примењују и градови широм Србије, са којима сарађује и где се примењује овај систем.