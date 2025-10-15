ПРЕДСЕЗОНА У НБА Јокић постигао 18 поена у победи Денвера против Чикага

Најефикаснији у екипи Денвера био је Џамал Мареј са 30 поена. Српски кошаркаш Никола Јокић провео је на терену нешто мање од 24 минута, а за то време забележио је 18 поена, осам скокова, осам асистенција и једну украдену лопту.

Код гостију, најбољи је био Џош Гиди са 25 поена, док је Матас Бузелис убацио 20.

Кошаркаши Финикса савладали су на свом терену Лос Анђелес Лејкерсе резултатом 113:104. У победничком тиму најбољи је био Џаред Батлер са 35 поена. У екипи из Лос Анђелеса истакли су се Лука Дончић и Остин Ривс, који су постигли по 25 поена.

У осталим данашњим мечевима постигнути су следећи резултати: Кливленд - Детроит 118:100, Хјустон - Њу Орлеанс 130:128, Милвоки - Оклахома 112:116 и Портланд - Голден Стејт 111:118.

Нова сезона у НБА лиги почиње 22. октобра.