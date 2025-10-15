ПРЕДСТАВА „УСАМЉЕНОСТ ЈЕ ЗАСТРАШУЈУЋА” НА ФЕСТИВАЛУ „БЕЗВРЕМЕНИ” Тело које говори, тишина која одјекује
Усамљеност је реч која често пролази неприметно, а носи у себи дубину коју речи не могу сасвим обухватити.
Представа „Усамљеност је застрашујућа“, која ће бити изведена 17. октобра од 13 часова у Новосадском позоришту Újvidéki Színház, део је Фестивала „Безвремени“ и доноси уметнички снажан поглед на један од најинтимнијих и најчешће прикривених осећаја савременог човека. Овај сценски комад данског Нордиск Театер лабораторијума, истовремено суптилан и потресан, кроз покрет, слику и емоцију истражује шта значи бити сам у свету који непрестано говори, али све ређе заиста слуша.
Публика постаје саучесник у путовању које не нуди лака решења
Представа настоји да прикаже тихи терет који усамљеност оставља у телу и духу. Кроз изражајну физикалност извођача, поетске визуале и слојевиту емотивност, „Усамљеност је застрашујућа“ постаје више од уметничког дела, постаје огледало људске рањивости. У њој се преплићу туга, чежња, нада и храброст, претварајући унутрашње борбе у заједничко искуство публике и извођача. Овај рад на покрету истражује границе изражавања, постављајући питање: да ли је могуће приказати бол без речи, и да ли тишина може бити гласнија од крика? На сцени нема дијалога, нема нарације у класичном смислу – све што постоји јесу тела која говоре, дишу, померају се и сведоче. Публика постаје саучесник у путовању које не нуди лака решења, већ позива на разумевање, саосећање и препознавање сопствених сенки.
У средишту представе налази се преиспитивање стереотипа о старењу и начина на који друштво посматра старије особе. Кроз деликатне покрете и симболичке слике, представа показује да старост не значи крај, већ трансформацију, ново поглавље које доноси и крхкост и снагу. Усамљеност није само болест старости, већ стање које може дотакнути свакога од нас.
Посебност ове представе лежи у томе што је настала у сарадњи са члановима локалне заједнице, чије су личне приче уткане у сваку сценску гесту. Уметнички тим је заједно са извођачима истраживао искуства изолације, тишине и невидљивости, претварајући их у покрет, ритам и дах. На тај начин, представа не само да говори о заједници, она постаје сама заједница, простор у коме се искуство дели, разуме и претвара у уметност.
Кроз процес рада, извођачи су пролазили кроз дубоке личне рефлексије. Многа сведочења о губитку, самоћи, носталгији и унутрашњој борби преточена су у кореографске секвенце које осцилују између смирености и унутрашњег вриска. Публика ће моћи да осети ту невидљиву линију између интиме и јавности, тренутак када приватни бол постаје колективно искуство.
Представа „Усамљеност је застрашујућа“ такође се директно суочава са друштвеним и грађанским изазовима изолације. Она осветљава не само унутрашњи свет појединца, већ и структуралне околности које стварају усамљеност као што су недостатак међугенерацијског дијалога, разбијене заједнице, преоптерећеност савременим темпом живота. На тај начин, уметност постаје алат друштвене промене, а сцена простор где се невидљиво види и неизговорено чује.
Ова представа није само позоришно дело, то је позив на акцију. Позив да погледамо око себе и препознамо оне који ћуте, да пружимо руку и покренемо разговор о усамљености која се све чешће шири као сенка нашег времена.
О фестивалу „Безвремени”
Фестивал „Безвремени“ први је уметнички ангажовани фестивал у Србији посвећен истраживању и указивању на проблем дискриминације старијих особа, кроз форму театра заједнице. У организацији Фондације Нови Сад – Европска престоница културе, у сарадњи са Трупом Држ’ не дај и Црвеним крстом Србије, фестивал има за циљ да осветли дубоко укорењене предрасуде према старијима и да покрене друштвени дијалог о достојанству и равноправности. Јединствени уметнички фестивал у региону, „Безвремени“, биће одржан од 16. до 18. октобра у Новосадском позоришту Újvidéki Színház.
„Безвремени“ истражују различите аспекте дискриминације са којима се старији суочавају – од препрека у социјалним и пензионим политикама, преко питања родне равноправности и запошљавања, до ограниченог приступа здравственој заштити. Посебан акценат овогодишњег издања фестивала стављен је на насиље над старијима и усамљеност као најтише, али најразорније облике дискриминације.
Кроз разнолике позоришне форме, с нагласком на театар заједнице као доминантни израз, фестивал отвара простор за сусрет и промишљање о томе како друштво може пружити подршку старијим особама, обезбедити им једнака права и подстаћи међугенерацијску солидарност. Циљ није само да се о овим темама говори већ да се оне осете, разумеју и преточе у конкретне друштвене промене.
Овогодишње издање фестивала посвећено је теми деменције, болести која пре свега погађа старију популацију, и представља један од највећих јавноздравствених изазова данашњице. Фестивал својим програмима заговара оснивање дневних центара за особе оболеле од деменције и развој услуга предаха за њихове неформалне неговатеље, чиме доприноси стварању хуманијег и инклузивнијег друштва.
Фестивал „Безвремени“ настао је у оквиру међународног пројекта Age Againstthe Machine, чији је носилац Фондација Нови Сад – Европска престоница културе, у партнерству са Црвеним крстом Србије, Универзитетом у Евори (Португалија), позориштем ДиспариТеатро (Кунео, Италија), Брама театром (Гољенов, Пољска), позориштем Nordisk Teater laboratorium (Холстебро, Данска) и Трупом Држ’ не дај (Нови Сад, Србија).
Пројекат је подржан од стране Европске уније кроз програм CERV – Network of Towns, као и од стране Града Новог Сада и Министарства културе Републике Србије. Посебну захвалност организатори упућују Новосадском позоришту – Újvidéki Színház и Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог Републике Србије на подршци.